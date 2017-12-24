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اقتصاد وأسواق
مدينة زويل توقع بروتوكولًا بـ150 مليون جنيه لتنمية الأبحاث العلمية
الأحد 24 ديسمبر 2017 12:36 ص
مدينة زويل
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مدينة زويل
وكالات:
أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن توقيعها، الأحد، أكبر بروتوكول علمي مع كل من كلية الطب بالقوات المسلحة، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، والذي يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبشرية والمادية المتاحة لدى الأطراف المتضمنة في البروتوكول لتنمية الأبحاث العلمية المشتركة في مختلف التخصصات الطبية مثل الجينوم، والبروتيومات، وتقنية الجزيئات متناهية الصغر، والخلايا الجذعية.
كما سيتضمن البروتوكول مشاركة الأطراف في مشروع إنشاء بيت حيوانات التجارب بداخل مدينة زويل طبقا للمعايير الدولية بما يخدم الأنشطة البحثية، ليكون المشروع هو الأكبر والأول من نوعه في الشرق الاوسط ومن أفضلهم عالمياً لتجارب الحيوانات.
ومن المقرر أن تصل استثمارات المشروع إلى 150 مليون جنيه ومن المتوقع أن يكون أكبر قبلة للأبحاث في مختلف المجالات العلمية، كما سيعمل على تحفيز المستثمرين من مختلف دول العالم في الاستثمار بقطاع صناعة الدواء في مصر؛ مما يساهم في توفير العملات الأجنبية والتوسع في مجال صناعة الدواء لما يمثله هذا القطاع من ارتفاع هائل في حجم النمو يصل لـ 15%، فضلًا عن القوة الشرائية فيه.
مدينة زويل
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