EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار عن رأس غارب وجبل الزيت
الأحد 24 ديسمبر 2017 12:17 ص
المركز القومي للتحكم في الكهرباء
أخر الأخبار
المركز القومي للتحكم في الكهرباء
وكالات:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدائرة “1” لخط الزعفرانة- جبل الزيت جهد 220 ك.ف فصلت الساعة 18.35 مساء السبت، ما أدى إلى انسحاب الجهد عن رأس غارب وجبل الزيت ولم تقبل الدائرة التوصيل، فيما تم توصيل الدائرة “2” لنفس الخط، ولكن الساعة 20.25 فصلت الدائرة “2” ما أدى إلى انقطاع التغذية 11 ميجاوات.
وأوضحت الوزارة في بيان مساء السبت، أنه تم على الفور توفير التغذية البديلة لجبل الزيت، وكذلك تم توفير التغذية البديلة 6 ميجاوات لرأس غارب، وجاري تحديد سبب العطل وعمل اللازم لعودة التيار بالكامل إلى رأس غارب في أسرع وقت ممكن.
أسعار الكهرباء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا