الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار عن رأس غارب وجبل الزيت

وكالات:





أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدائرة “1” لخط الزعفرانة- جبل الزيت جهد 220 ك.ف فصلت الساعة 18.35 مساء السبت، ما أدى إلى انسحاب الجهد عن رأس غارب وجبل الزيت ولم تقبل الدائرة التوصيل، فيما تم توصيل الدائرة “2” لنفس الخط، ولكن الساعة 20.25 فصلت الدائرة “2” ما أدى إلى انقطاع التغذية 11 ميجاوات.



