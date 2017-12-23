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طاقة
انقطاع التيار الكهربائي عن جبل الزيت ورأس غارب بالبحر الأحمر
السبت 23 ديسمبر 2017 10:45 م
الشركة القابضة لكهرباء مصر
أخر الأخبار
الشركة القابضة لكهرباء مصر
عمر سالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم السبت، عن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقتي جبل الزيت ورأس غارب.
وأوضحت الوزارة فى بيان عاجل أنه فى حوالى الساعة السابعة مساء فصلت الدائرة 1 لخط الزعفرانة / جبل الزيت، والذى يصل جهده 220 كيلو فولت، مما أدى إلى انقطاع التيار عن رأس غارب وجبل الزيت.
وأضافت أن الخط لم يقبل التوصيل، وتم توصيل دائرة أخرى ولكن بحلول الساعة ٨.٢٥ مساء اليوم فصلت الدائرة الأخرى أيضا مما أدى لانقطاع نحو ١١ ميجاوات.
وأشار البيان إلى أنه على الفور تم توفير التغذية البديلة لجبل الزيت، وكذلك تم توفير التغذية البديلة 6 م.و. لرأس غارب، وجارٍ تحديد سبب العطل وعمل اللازم لعودة التيار بالكامل إلى رأس غارب فى أسرع وقت ممكن.
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