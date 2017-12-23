بالصور.. ضبط كمية من الدخان الخام بدمياط

كتبت- مها أبوودن



تمكن رجال جمارك الصادر بدمياط برئاسة أوسام العشرى مدير عام جمارك الصادر بدمياط، من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان الخام بالمخالفة للقانون.



تم الاشتباه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول الرسائل المصدرة فى مشمول البيان الجمركى رقم 17662 تصدير نهائى دمياط باسم شركة أ . أ . ل بعدد 1 حاوية مقاس 40 قدم رقم 6178009 DFSU مصدرة إلى فلسطين ومشمولها عبارة عن 2500 بستلة ورد صناعى.



وبالتفتيش تبين وجود الكمية 240 كيلو جرام من الدخان الخام مخبأة داخل القاعدة الجبس الخاصة بالمشمول.

