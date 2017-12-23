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طاقة
الكهرباء توضح حقيقة إخراج محطات من الخدمة
السبت 23 ديسمبر 2017 07:39 م
محطات توليد الكهرباء
أخر الأخبار
محطات توليد الكهرباء
عمر سالم
نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توقف تشغيل محطات الخطة العاجلة للوزارة.
ونفذت وزارة الكهرباء والطاقة ﻋﺎﻡ 2014 مشروعات ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ 2.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ 3632 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء ، فى تصريحات للمال ، أن أغلب المشروعات تعمل بكامل طاقتها وكفائتها ولا صحة لإخراجها.
وأضاف حمزة أن الوزارة تقوم حاليا ببرامج الصيانة ومن الممكن إخراج وحدة أو محطة عن الخدمة للصيانة وليس كل المحطات ، نافيا توزيع مهندسين المشروعات على محطات أخرى.
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