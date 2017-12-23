الإسماعيلي يهين المقاصة ويتمسك بصدارة الدوري

الإسماعيلي يهين المقاصة

على المصرى



تمسك فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بصدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعدما دك شباك مضيفه مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على استاد القاهره الدولى، ضمن لقاءات الأسبوع الخامس عشر من المسابقة.



لم ينتظر الإسماعيلى كثيرا حتى افتتح التهديف عن طريق محمود متولى فى الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله كريم بامبو الهدف الثانى للدراويش، بعدها بخمس دقائق فقط، وفى الدقيقة 36 يستغل محمد فتحى، خطأ ساذج لدفاع المقاصة، ليسجل الهدف الثالث.



وفى الدقيقة 75، توغل إسلام عبدالنعيم صانع ألعاب الإسماعيلى، فى منطقة جزاء مصر المقاصة، وراوغ مدافعى الفريق الفيومى، ومحمود حمدى حارس مرمى أصحاب الأرض، ليضع الكرة بكل سهولة فى المرمى، معلنا عن الهدف الرابع للدراويش، وفى الدقيقة 85، قلص بولان فوافى النتيجة لمصر المقاصة، بتسجيله للهدف الأول لفريقه.



وتصدى محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلى المتألق، لأكثر من كرة خطرة لمصر المقاصة، على مدار شوطى اللقاء، ليحافظ للدراويش على النتيجة، ويتمسك بصدارة جدول الدورى المصرى الممتاز.



ورفع الإسماعيلى رصيده للنقطة 34، متمسكا بصدارة جدول الدورى المصرى الممتاز، بفارق خمس نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى، والذى سيلاقى وادى دجلة، بعد غدا الاثنين، ويتبقى لأبناء القلعة الحمراء، مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 19 نقطة، ليبقى فى المركز الثامن.



وفى مباراة أخرى أقيمت فى افتتاح لقاءات اليوم، قلب الداخلية تأخره أمام مضيفه طنطا، لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد طنطا، تقدم لأبناء السيد البدوى، التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 31، قبل أن يعود محمد شعبان "زيكا"، ليسجل هدفين للداخلية في الدقيقتين 61 و73.



وشهد اللقاء إضاعة ضربتي جزاء عن طريق أحمد سمير فرج للداخلية فى الدقيقة 71، تصدى لها إسلام طارق حارس طنطا، ومحمد جابر لطنطا قبل النهاية بـ7 دقائق، بعدما أصطدمت الكرة بالعارضة، ليرفع الفريق الشرطى رصيده إلى 17 نقطة متقدمًا للمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة محتلاً المركز الخامس عشر.



وكانت الجولة الخامسة عشرة، قد أفتتحت أمس الجمعة، بفوز إنبى على ضيفه المصرى، بهدفين مقابل هدف، سجل هدفى الفريق البترولى صلاح محسن، في الدقيقتين 11 و41، أما هدف الفريق البورسعيدى فأحرزه عبدالرحمن عامر، لاعب إنبي، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 56، ليرفع إنبي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد المصري عند 27 نقطة في المركز الثالث.



وتختتم لقاءات اليوم الثانى للمرحلة ذاتها، فى السابعة مساءا، بلقاء الرجاء مع النصر، على ستاد الإسكندرية، وتقام غدا الأحد مباراتين، حيث يلتقى بتروجت مع الأسيوطى سبورت، فى الثالثة الا ربع عصرا، على ستاد السويس الجديد، ويحل الإنتاج الحربى ضيفا على سموحة، فى الخامسة مساءا، على ستاد الإسكندرية.



ويستضيف وادى دجلة نظيره الأهلى فى السابعه من مساء الاثنين، على ستاد بتروسبورت، وتختتم الجولة يوم الثلاثاء، بمباراتين، حيث يحل المقاولون العرب ضيفا على الزمالك، فى السابعة مساء، على ستاد القاهره، وفى نفس التوقيت، يلعب طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى، على استاد الدفاع الجوى.