رغم الطقس السيء.. نشاط بحركة الموانئ

محمود محسن



شهدت الموانئ اليوم السبت، نشاطا في حركة السفن والشاحنات، رغم الطقس السيء.

ووصل وغادر 1933 راكب بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 442 شاحنة، من بينهم سفينة محملة بـ36 ألف طن ألومنيوم.

فيما استقبل ميناء دمياط سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وقرر المسؤولين بميناء الإسكندرية غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال.

وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة STAR وعلى متنها 36 ألف طن ألومنيوم قادمة من إستراليا، وثلاث سفن أخرى وهى أمانة والنوى أكسبريس وبوسيدون أكسبريس، وعلى متنهم 378 راكبا، و130 شاحنة بضائع، و9 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى الرياض وعمان والحرية 2، وعلى متنهم 263 راكبا و 75 شاحنة بضائع و 18 سيارة، بينما غادرت ثلاث سفن وهى الرياض وعمان والحرية 2، وعلى متنهم 368 راكب و 192 شاحنة بضائع و 13 سيارة.

ميناء نويبع

وفي سياق متصل أعلن يوسف أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية.

ولفت يوسف إلى أن شدة الرياح بلغت 30 عقدة جنوبى، والضغط 1012 درجة، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 4 أمتار، علاوة على اضطراب حالة البحر، وأن قرار الغلق جاء حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

ومن جهته أصدر اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديرى الموانى باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى، والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والخريطة الجومائية، وذلك لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

الجدير بالذكر أن مركز عمليات الهيئة الرئيسى يتابع بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للارصاد الجوية الخريطة المناخية، وذلك للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الميناء شهد أمس استقبال السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنهم 307 راكب و 5 برادات و 13 تريلا وسيارتان وباصان جيت، بينما غادرت السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنهم 172 راكب و 4 تريلات.

ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة .

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2537 طن قمح، في حين غادر 180 سيارة بحمولة 5364 طن قمح .

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 135987 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59154 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 11272 طن يوريا و 3065 طن فوسفات و 1550 طن رمل.

ميناء الإسكندرية

ومن جهة أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج، علاوة على سرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.

وأوضح الغندور أن قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع .