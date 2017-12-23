نائب رئيس الوزراء الروسي: جنودنا لن يذهبوا إلى سوريا بعد الآن

الكسندر خلوبونين

وكالات:



صرّح الكسندر خلوبونين، نائب رئيس الوزراء الروسى، اليوم السبت، بأن تدفق العناصر الروسية لمحاربة الجماعات الإرهابية فى سوريا قد توقف، وأنهم لن يذهبوا إلى سوريا بعد الآن.



وأضاف خلوبونين، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، أن ما يقرب من 30 روسيا ممن حاربوا فى سوريا، يسعون للعودة إلى بلادهم منذ شهرين.



وردًا على سؤال حول مشاركة الروس فى الحرب الدائرة فى سوريا، قال خلوبونين "إننا لم نعد نرى كثيرا من الإرهابيين هناك فى سوريا".



وكان الرئيس الروسى قد أمر بانسحاب القوات الروسية من سوريا فى 11 من الشهر الجارى بعد عامين من حملتهم الجوية لمكافحة الإرهاب، قائلا إن الجنود الروس يعودون من سوريا محققين "انتصارا".