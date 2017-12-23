EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
نائب رئيس الوزراء الروسي: جنودنا لن يذهبوا إلى سوريا بعد الآن
السبت 23 ديسمبر 2017 07:11 م
الكسندر خلوبونين
أخر الأخبار
الكسندر خلوبونين
وكالات:
صرّح الكسندر خلوبونين، نائب رئيس الوزراء الروسى، اليوم السبت، بأن تدفق العناصر الروسية لمحاربة الجماعات الإرهابية فى سوريا قد توقف، وأنهم لن يذهبوا إلى سوريا بعد الآن.
وأضاف خلوبونين، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، أن ما يقرب من 30 روسيا ممن حاربوا فى سوريا، يسعون للعودة إلى بلادهم منذ شهرين.
وردًا على سؤال حول مشاركة الروس فى الحرب الدائرة فى سوريا، قال خلوبونين "إننا لم نعد نرى كثيرا من الإرهابيين هناك فى سوريا".
وكان الرئيس الروسى قد أمر بانسحاب القوات الروسية من سوريا فى 11 من الشهر الجارى بعد عامين من حملتهم الجوية لمكافحة الإرهاب، قائلا إن الجنود الروس يعودون من سوريا محققين "انتصارا".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا