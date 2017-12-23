أجندة الأحداث السياسية..تصويت قانون السجون وتوقيعات ترشيح السيسي

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



تشهد أجندة الأحداث السياسية، غدا أحداثا عديدة، يأتي في أبرزها التصويت النهائي على قانون السجون، والإعلان عن التوقيعات التي تدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية





البرلمان



تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، غدا الأحد أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.



كما يناقش تقرير لجنة الشئون التشريعية عن إقرار الموافقة على اتفاق قرض "الصرف الصحي في الفيوم" بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مايو 2015 والصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 578 لسنة 2017، وطريقة إقرار الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا مصر بالتعاون مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية -إسلسكا- فرنسان والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017.



و تناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكم بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقن 159 لسنة 1981، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب هانى أباظة في ذات الموضوع.



كما تناقش الجلسة تقريرا لجنة السياحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة في كيب تون، قرار رئيس الجمهورية 517 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر بشأن البروتوكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية المنقولة.



ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة، تحديد موعد مناقشة لخمس طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب عبد الحميد كمال عن سياسة الحكومة بشأن البطالة وتأثيرها على الشباب، والنائب بسام فليفل عن سياسة الحكومة تجاه العمالة المؤقتة وخاصة عمال التشجير، والنائبة غادة موسى عن سياسة الحكومة لمواجهة انهيار صناعة الأثاث وخاصة في محافظة دمياط، ورشاد أبو طالب عن سياسة الحكومة لإجراء عمليات إحلال وتجديد محولات الكهرباء ورفع قدراتها، وبسام فليفل عن سياسة الحكومة لإعادة توزيع المدرسين لسد العجز في بعض المناطق التعليمية .



تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة توصيات اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة 2015/2016 اجتماعا لها غدا ، وتناقش اللجنة الخسائر التي تعاني منها الهيئة الوطنية للإعلام بشكل دائم، خاصة عن حساب ختامي العام المالي 2015/2016 .



وزراء وحكومة



يشارك غدا الأحد محمود سعفان وزير القوى العاملة، في افتتاح «مصر أمانة بين إيديك»، وذلك بالمسرح الشتوي لقصر ثقافة أسيوط ، وتستمر زيارة الوزير لمحافظة أسيوط لمدة يومين يتفقد خلالها عددا من الشركات التي تضم عددا كبيرا من العاملين وعقد اجتماعا موسعا مع اتحاد العمال للوقوف على أهم المشكلات المتعلقة بالعاملين بالقطاعات المختلفة.



وتوقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، غدا الأحد بروتوكول تعاون مع الدكتور علي جمعة، أمين أمناء مصر الخير، بمقر الوزارة، و يأتي توقيع البرتوكول، في إطار دعم التنمية المجتمعية والارتقاء بحياة الفقراء .





أحزاب وحركات ونقابات



يفتتح المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، غدا الأحد، المقر الرئيسي للائتلاف، بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة ، وسيتم عقب الافتتاح عقد اجتماع للمكتب السياسي للائتلاف بحضور كافة أعضائه.



ومن المقرر أن يعقب الافتتاح تنظيم مؤتمر "ائتلاف دعم مصر.. انطلاقة جديدة" وذلك بأحد فنادق القاهرة، حيث يعلن فيه السويدي خطة الائتلاف صاحب الأغلبية البرلمانية لعام 2018، والأجندة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة، وملامح الانطلاقة الجديدة من تحرك جماهيري ومبادرات تنموية وشعبية تحقق صالح المواطن وتستهدف تحسين نوعية الحياة للأسرة المصرية.



كما يستعرض المهندس محمد السويدي في المؤتمر حصيلة نشاط الائتلاف خلال عام 2017 وأبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب من أجل مصلحة المواطنين، وأبرزها قانون التأمين الصحي الشامل ، ويحضر الفعاليات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، ووكيلي مجلس النواب وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الأحزاب ونواب الائتلاف والشخصيات العامة ولفيف من رجال الصحافة والإعلام .





ينظم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة نقاشية غدا الاحد ، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، بمقر الحزب في تمام الساعة السادسة مساءً ، وتطرح الندوة عدد من التساؤلات حول القانون أهمهم إن كان يعتبر تمييز للطبيب أم لضبط العمل الطبي لصالح المريض والطبيب معًا، ومدى أهمية وتأثير القانون على المنظومة الطبية، خاصة أنه مطروح أمام البرلمان تلك الأيام



يعقد البرلمان العربى برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى، اجتماعات الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثانى بالقاهرة، بدءا من غد الأحد وحتى 28 ديسمبر الجارى، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وتركز الجلسة على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة، فى ظل التحديات الجسيمة التى يمر بها العالم العربى، خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربى التى اعتمدها فى جلسته الطارئة بتاريخ 11 ديسمبر الجارى، بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن مدينة القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وهى الخطة التى تتضمن زيارات لوفود من البرلمان العربى للدول الأوروبية والأفريقية، لشرح أبعاد قضية القدس وانعكاسات القرار الأمريكى على مسار عملية السلام فى المنطقة.



كما تناقش الجلسة مشروع خطة تحرك البرلمان العربى، التى أعدتها لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربى، بشأن التصدى لترشح القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، على مقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامى 2019/ 2020، كما ستناقش الجلسة مشروع خطة تحرك البرلمان العربى التى أعدتها اللجنة المعنية برئاسة رئيس البرلمان العربى بشأن رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





تنظم اللجنة التأسيسية لحملة "علشان تبنيها"، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية، مؤتمرا صحفيا ظهر غد الأحد، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للإعلان عن عدد الموقعين على استمارة الحملة خلال الفترة الماضية ، "علشان تبنيها" حملة شعبية يشارك فيها جموع المصريين، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها فى الشهور الأولى من 2018.



فيما نظمت الحملة مؤتمرا صحفيا خلال نوفمبر الماضى، أعلنت خلاله عن جمع ما يزيد على 3 ملايين استمارة من مختلف المحافظات، منها مئات التوقيعات من أعضاء مجلس النواب.



جدير بالذكر، أن اللجنة التأسيسية لحملة "علشان تبنيها" تضم كلا من، النائب كريم سالم المتحدث الرسمى باسم الحملة، والنائب محمد شعبان، والدكتور حازم توفيق، والدكتور أحمد الخطيب، ومحمد الجارحى، والنائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن .





تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، غدا الأحد، المؤتمر الختامى لمشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، الذى يهدف لعرض ومناقشة نتائج المشروع الذى نفذته المؤسسة على مدار عامين، بهدف متابعة ودعم وفاء مصر بالتزاماتها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، كما يهدف لتوفير منصة للحوار حول إجراءات وخطوات تنفيذ التعهدات الطوعية للحكومة المصرية التى التزمت بها فى مارس 2015، فضلا عن التأسيس لأرضية مشتركة بين الفاعلين وأصحاب المصلحة تسمح بالانطلاق نحو الاستعداد للدورة الثالثة من دورات الاستعراض المقررة فى 2019.



ويستضيف المؤتمر عددا كبيرا من وسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية وأعضاء مجلس النواب وقادة العمل الأهلى وعددا من المسؤولين الحكوميين، ويستعرض الإنجازات التى نجح المشروع فى تحقيقها على مدار العامين الماضيين، كما سيتم تقديم عرض لخطط المؤسسة المستقبلية فيما يتعلق بآلية الاستعراض الدورى الشامل، والتعهدات الطوعية لمصر خلال السنوات المقبلة، ودور الحكومة والمجتمع المدنى والإعلام فى متابعة هذه التعهدات ومساعدة الحكومة على الوفاء بها.



وأوضحت المؤسسة، أن المشروع كان يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية فى مصر، عن طريق إشراك منظمات المجتمع المدنى، والنشطاء والإعلاميين، بفاعلية فى المراقبة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان وتبنى سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.



تستضيف المحكمة الدستورية العليا، غدا، فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لاتحاد المحاكم الدستورية العربية فى دور انعقادها الـ15 بمقر اتحاد المحاكم الدستورية في القاهرة، والتي يرأسها المستشار الدكتور حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية وأمين عام الاتحاد، والتي تستمر حتى 26 ديسمبر الجاري.



وذكرت المحكمة الدستورية العليا، في بيان لها، أن اجتماع المائدة المستديرة لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، سيناقش أهم أحدث أحكام القضاء الدستوري في الوطن العربي، بحضور المستشارين ممثلي المحاكم الدستورية العربية أعضاء الاتحاد.



وتستهل الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيب من المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، تليها كلمة رئيس الاتحاد، يلقيها نيابة عنه المستشار جمعة "آب" عضو المجلس الدستوري بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تليها كلمة المستشار الدكتور أمين عام الاتحاد ، وتبدأ بعدها مباشرة اجتماعات المائدة المستديرة على مدار 3 أيام متتالية وفقا للبرنامج المعد لذلك .



جامعات



تنظم جامعة القاهرة، غدا الأحد ندوة بعنوان (تعداد سكان مصر2017.. قراءة جامعة القاهرة لمؤشرات محافظة الجيزة)، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبمشاركة اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور السيد خاطر عميد معهد الإحصاء بجامعة القاهرة، والدكتور هشام مخلوف أستاذ الإحصاء السكاني، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل الاستفادة من بيانات التعداد في إيجاد حلول لمشكلات التنمية.



وتفتتح أعمال الندوة في العاشرة صباحا بمركز مؤتمرات جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية للطلبة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وكان الخشت، قد طلب من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بإشراف الدكتور سعيد الضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعقد ندوات ولقاءات بين الخبراء والأساتذة المتخصصين، لقراءة مؤشرات التعداد العام وتحليلها، ودراسة مؤشرات التعداد السكاني بمحافظة الجيزة التي تقع الجامعة في نطاقها الجغرافي.





