مواجهة الإرهاب أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحى:

تشهد برامج التوك شو الليلة مساء اليوم السبت، مناقشة عدة قضايا، أبرزها الحرب ضد الإرهاب

الحرب ضد الإرهاب موضوع "مباشر من مصر" على الفضائية

يناقش برنامج " مباش من مصر " على قناة الفضائية المصرية فى الخامسة والنصف مساءً ، حلقة بعنوان مصر فى حرب ضد الارهاب ويتحدث خلالها العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف الحلقة تقديم محمد الجندى ومنه الشرقاوى ويرأس تحريره عبد الناصر البنا .

حصاد الدراما فى 2017 " ببلاتوه "على الفضائية المصرية

يقدم برنامج "بلاتوه" الذى يقدمه المذيع محمد السماحى على شاشة الفضائية المصرية فى الحادية عشر مساءً حلقة خاصة عن حصاد 2017، وأبرز المسلسلات التى عرضت على مدار العام.

ويعرض البرنامج خلال حلقة اليوم لقاءات مع مجموعة كبيرة من النجوم التى تم تصويرها على مدار العام، منهم الفنانين حسين فهمى وهانى رمزى وكريم فهمى وخالد سليم ومى سليم ومحمود الجندى ومحسن منصور وساموزين وباسم سمرة وتامر حسنى، والبرنامج إعداد وتقديم محمد السماحى، وإخراج حسناء حسن.

الملفات الشائكة فى القضايا المحلية والإقليمية والدولية فى “ 90دقيقة " على المحور

تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج " 90 دقيقة :" على قناة المحور الفضائية ، فى الثامنة مساءً ، محمود بكرى رئيس مجلس ادارة ورئيس التحرير التنفيذى لجريدة الاسبوع ، فى حلقة خاصة عن الملفات الشائكة فى القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

ويكشف بكرى عن كيف ادارة مصر ملف القضية الفلسطينية منذ إجراءات المصالحة بين حركتى فتح وحماس وصولا بنجاح القاهرة فى إحراج واشنطن فى الأمم المتحدة بوقف قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

كما تطرح جيهان لبيب مجموعة من التساؤلات على ضيفها محمود بكرى ومنها كيف يرى دور مجلس النواب الحالى هل هو مكمل للحكومة أم معرقل لها ؟ ما هى التشريعات المطلوبة من البرلمان؟ وما تقييمه للحكومة لأداء فى 2017؟، ولماذا تعانى الصحافة القومية والخاصة خلال الفترة الماضية من الكثير من المشاكل؟.

وخلال الحوار يقدم بكرى قراءة فى خريطة الأوضاع الاقتصادىه فى مصر فى ظل حزمة المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى يوما تلو الآخر وتأثير هذه المشروعات على خريطة مكافحة الإرهاب فى سيناء ودورها فى تشغيل الملايين من الشباب.

أكرم حسنى فى SNL بالعربي على on e

يقدم الفنان أكرم حسني، مجموعة من الفقرات والاسكتشات الكوميدية ضمن برنامج SNL بالعربي فى الحادية عشر مساء ً، على قناة ON E ، كما يقدم أغنية ساخرة، ويظهر في الحلقة المطرب حسام حبيب، خلال الموسم الثالث من البرنامج ، برنامج Saturday Night Live بالعربي، يشارك في تقديمه شادي ألفونس، وخالد منصور، ومحمد الليثي، ونور قدري، ونانسي صالح، وأحمد سلطان، وعلوي الحسيني، وتوني ماهر، وإسلام إبراهيم، إنتاج طارق الجنايني، وإشراف عام أحمد الجنايني، وإخراج عمرو صلاح

مدحت شلبي ضيف " أبلة فاهيتا " على سى بى سى

يحل الإعلامى مدحت شلبى ضيفا على البرنامج الكوميدى الساخر "أبلة فاهيتا"، فى الحادية عشر مساءً، على شاشة cbc ، وحلقة اليوم هى الثانية هذا الأسبوع بعد حلقة أمس، وحل بها منير "مصفف الشعر اللبنانى"، وفرقة فابريكا التى تعد أول مؤسسة مصرية مستقلة فى المسرح الموسيقى الغنائى.