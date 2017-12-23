المنصور للسيارات تطرح الشكل الجديد من أوبل إسترا هتشباك

أحمد عوض



علمت "المال" أن مجموعة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه و بيجو، تخطط لطرح الشكل الجديد من أوبل استرا - فئة الهاتشباك خلال الربع اﻷول من 2018.



ويأتي الشكل الجديد من أوبل استرا - فئة سيارات الهاتشباك - ذات اﻷربع أبواب، بمحرك رباعي اﻷسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة قدرها 115 حصانا، بعزم أقصى للدوران 155 نيوتن متر، بناقل حركة اوتوماتيكى سداسي السرعات.



وأكد لطفي منصور، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالشركة، في تصريحات سابقة، أن خطط المنصور للسيارات ترتكز علي طرح الطرازات الجديدة من أوبل خلال الربع اﻷول من العام المقبل، في أطار زيادة حجم المبيعات والحفاظ علي تصدر مبيعات السوق.



وتمكنت المنصور للسيارات من بيع ما يقرب من 2213 سيارة من طراز أوبل استرا خلال الشهور العشرة اﻷولي من العام الحالي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



