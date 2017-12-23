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سيـــاســة
بلاغ للنائب العام يتهم قناة النعمة ومديرها بازدراء الدين الإسلامي
السبت 23 ديسمبر 2017 05:27 م
قناة النعمة
أخر الأخبار
قناة النعمة
كتبت- نجوى عبدالعزيز
تقدم محمد مصطفى أبو جاسر، كاتب وباحث في الأديان، ببلاغ إلى النائب العام ضد قناة "النعمة المسيحية" ومديرها محمد رحومة، يتهمهما فيه بزعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال دعم مشروع "تقسيم مصر" والدعوة له، وازدراء الدين الإسلامي والتحريض على الفتنة الطائفية.
وطالب باسقاط الجنسية المصرية عن المذكور، والتأكد من صحة ادعاء أن قناته تبث من خلال القمر المصرى نايل سات لاتخاذ الإجراءات بشأن ذلك.
وذكر البلاغ أن مدير القناة محمد رحومة (المتنصر) قام بالتحريض على مصر، وأعلن على القناة وعلى حسابه الشخصي عن أمور تدعو إلى إشعال نار الفتنة الطائفية بين عنصري الأمة، إذ تعلن عن وجود ما يسمى "فرقة كوماندز" خاصة تابعة له داخل مصر، وتطاول على وزارة الداخلية المصرية، والإعلان عن قناته أنها تبث من خلال القمر المصرى نايل سات، وأنه لا يستطيع أحد أن يوقفه.
كما أعلن دعم مشروع "تقسيم مصر" إلى عدة دول، وإعلان ذلك بالتعاون مع القس الامريكي المتطرف "تيري جونز وتطاول على رسول الله محمد- صلى الله عليه وسلم- وأمهات المؤمنين.
وأضاف البلاغ أن هناك غرضا للمشكو في حقه- الهارب المحكوم عليه في قضية سرقة واختلاس- وقيامه بالتعاون مع جهات خارجية تهدف إلى تدمير العلاقة الطيبة والتعايش السلمى بين عنصري الوطن والتي يرمز لها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية كصمام أمان ووحدة وطن، والتلاعب بالمسلم البسيط وتحريضه بشكل مستمر على صناعة أزمة بشكل مباشر أو غير مباشر.
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