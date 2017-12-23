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سيــارات
الشهر المقبل..مودرن موتورز تطرح طرازات سوزوكي 2018
السبت 23 ديسمبر 2017 05:16 م
مودرن موتورز تطرح طرازات سوزوكي 2018.
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مودرن موتورز تطرح طرازات سوزوكي 2018.
المال - خاص
أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل سوزوكي، عن طرح طرازات العلامات اليابانية "سوزوكي" 2018 محليًا؛ ,والتى من بينها " ألتو، بالينو، فيتارا، سويفت، سويفت ديزاير، ارتيجا، سياز، SX4" مطلع العام المقبل.
من جهته، أكد محمد يونس، رئيس قطاع سوزوكي بمودرن موتورز، أن الشركة تخطط لطرح الشكل الجديد من سوزوكي "سويفت ديزاير و أرتيجا"، باﻷضافة إلي توفير كافة طرازات العلامة اليابانية مطلع 2018، وذلك في إطار استراتيجية "مودرن موتورز" التي ترتكز علي زيادة مبيعات سوزوكي بالسوق.
وكان قد كشف يونس، على هامش فاعليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك - فورميلا" الماضي، أن "مودرن موتورز" تدرس امكانية طرح الشكل المعدل من سوزوكي فيتارا محليًا خلال 2018.
وسجلت مبيعات سوزوكي من سيارات الركوب، تراجعًا بنسبة 67.2% لتصل إلي 217 سيارة خلال العشرة أشهر اﻷولي من العام الحالي، مقابل 662 وحدة خلال نفس الفترة من 2016، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وأرجع مصدر بالشركة، تراجع مبيعات سوزوكي بالسوق، إلي أرتفاع اﻷسعار و غياب عدد من الطرازات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلي معدلات الطلب علي سيارات سوزوكي تشهد إنخفاضًا حادًا ، مقارنة بمبيعات قبل أزمات السوق، التي كانت تصل إلي 1000 سيارة شهريا من فئات سوزوكي المختلفة.
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