كاسبرسكي لاب تعلن مواصلتها التعاون مع الإنتربول خلال 2018

كاسبرسكي لاب

منى عبدالباري:



قال غريب سعد، كبير الخبراء الأمنيين بشركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية، إن شركته ستواصل في إطار خطتها العام المقبل تعاونها مع وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول"، والبوليس الدولي "الانتربول" والذي بدأته منذ عامين بافتتاح معمل للانتربول في سنغافورة لتعقب الجرائم الإليكترونية، بجانب تدريب عناصر من هذا الجهاز الأمني على هذه العمليات .



ولفت سعد في تصريحات لـ "المال"، تواصل شركة كاسبرسكي لاب تطويرها لحلولها الأمنية العام المقبل التركيز على تطوير برامجها في مواجهة هجمات القرصنة التي تستهدف المنشآت الصناعية، و تلك التي ترمي للتجسس على الحكومات، والبٌنى التحتية للشبكات الأمنية الحكومية في الدول المختلفة، بجانب الاتجاه لتدشين مكتب جديد لها بمصر، كان ذلك خطوط عريضة لخطة عمل "كاسبرسكي" في العام 2018 كشف عنها غريب سعد، كبير الخبراء الأمنيين بالشركة.



وتابع : تحديث منتجاتنا المضادرة لفيروس Wanna cry أو الفدية احد أهم وأبرز محاور خطة كاسبرسكي لاب العام 2018 أيضا، في ظل الآثار السلبية له على الحكومات، والأفراد والتي لها أبعاد درامية تتمثل على سبيل المثال في تدمير برامج دراسية تستغرق من الطلاب اعواما من العمل عليها، أو تدمير ملفات تتعلق بحالة صحية قبل دقائق من خضوعها لعملية جراحية" .



وتابع إنه في إطار ذلك ستقوم كاسبرسكي لاب بطرح برنامج security for office 365 ، والذي يمكنه التصدي لعمليات الاحتيال عبر برامج الBlock chain المستخدمة في تداول العملات الافتراضية، والبرمجيات الخبيئة المهددة لجميع حزم البرامج المكتبية Office .

وقدر حجم هجمات الاحتيال الإليكترونية عالميا خلال الربع الثالث من العام الحالى بنحو 13 مليون هجمة، فارتفاع متوسط أعداد رسائل البريد الإلكترونى غير المرغوب فيها إلى 58.02 %، وهي نسبة أعلى بواقع %1.05 خلال الربع الثانى، مبينًا أن نشاط هذه الرسائل بلغ ذورته خلال سبتمبر الماضى بمعدل %59.56.



ويقول غريب إن "كاسبرسكي لاب" تواصل العمل لافتتاح مكتبها في مصر العام المقبل، إلا أنه لم يتم بعد تحديد موعدا نهائيا في هذا الصدد، مع عدم الحصول على التراخيص بعد.



وشركة كاسبرسكي لاب تعمل في مجال الحماية البرمجية منذ نحو 20 عاما، وتمتلك الشركة قاعدة عملاء أفراد تقدر بـ 400 مليون مستخدم حول العالم، و 270 ألف شركة .



