أحزاب تشيد بمشروعات قناة السويس الجديدة

قناة السويس

سلوى عثمان:



أكد الدكتور أيمن أبوالعلا ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية العملاقة بمنطقة قناة السويس تؤكد اننا نسير فى الأتجاه الصحيح نحو بناء دولة قوية تسعى بكل قوة لجذب الأستثمارات وتنسيط عجلة الاقتصاد.



وأضاف أبوالعلا فى بيان صحفى اليوم، أن الرئيس السيسى أخذ عهدا على نفسه ببناء دولة قوية رغم كل العراقيل التى واجهها خلال السنوت الماضية وحرب مواجهة الإرهاب التى تقودها مصر نيابة عن المنطقة العربية والعالم، لافتا إلي أن هذه المشروعات من شأنها دفع حركة التجارة فى محور قناة السويس.



وقال أبوالعلا إن مشروع محور قناة السويس سيكون هو مستقبل مصر فى السنوات القادمة وستتحول الى اكثر مناطق جذبا للاستثمار فى المنطقة ، مضيفا ان تلك المشروعات تم بناءها بايدى مصرية وبعقول وخبرات المصريين.



ووصف حزب المؤتمر ‏المشروعات التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم و مقدمتها مشروعات أنفاق قناة السويس بانها إنجاز كبير وغير المسبوق وستكون لها اثارها الكبيرة فى انهاء عزلة سيناء عن الدولة وستحقق التنمية الشاملة والحقيقية داخل ارض الفيروز.



وأشاد حزب المؤتمر فى بيان أصدره اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب بقدرة القوات المسلحة المصرية على إنجاز هذه المشروعات العملاقة فى الوقت المحدد وبمواصفات عالمية وبخبرات واياد مصرية وهو مايؤكد قدرة المصريين على تحقيق التنمية الشاملة فى جميع أنحاء مصر مؤكدا ان هذه المشروعات العملاقة فى منطقة قناة السويس سوف تغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والسكانية داخل المنطقة.



وقال حزب المؤتمر إن سيناء ومدن القناة بعد افتتاح هذه المشروعات خاصة الانفاق الأربعة تحت القناة والكباري العلوية سوف تكون جاهزة لاقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها وكل ذلك سيؤدى الى خلق الملايين من فرص العمالة الحقيقية لأبناء وشباب مدن القناة والوادى والدلتا أيضا مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرة الاجهزة الأمنية المصرية من قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة فى تطهير سيناء من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين.



وناشد حزب المؤتمر رجال الأعمال والاستثمار بالتوجه إلى سيناء ومدن القناة لاقامة مشروعاتهم الاستثمارية فى هذه المنطقة الواعدة خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى التى أنجزتها الدولة فى هذه المنطقة الواعدة فى مجال اقامة المشروعات التنموية فى مختلف المجالات.