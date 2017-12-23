رأس المال السوقي يخسر 6 مليارات الأسبوع الماضي

البورصة 6

المال ـ خاص:



خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي نحو 6 مليارات جنيه، تزامنا تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 منفردا، وسط تراجع التداولات بنحو مليار جنيه، لتسجل 7.6 مليار جنيه.



وكانت مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع وحيدا، بنسبة 0.08%، عند مستوى 14669 نقطة، وسط ارتفاع كافة الأسهم الأخرى.



و صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.57% مغلقا عند مستوى 825 نقطة، وسط توقعات المحللون بمواصلته الصعود الأسبوع الحالي، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.16%، ليغلق عند مستوى 1944 نقطة.



وتراجع رأس المال السوقي لمستويات 815 مليار جنيه الأسبوع الماضي، خاسرا نحو 6 مليارات جنيه، مقارنة بمستوى 821 مليار جنيه الأسبوع السابق.



وكان نصيب الأجانب من التعاملات الأسبوع الماضي 13.74% والعرب، 13.47% بصافي شراء قيمته 118.11 مليون جنيه، و 236.68 مليون جنيه على الترتيب، فيما استحوذ المستثمرون المحليون على 72.79% من التعاملات.



وكان قطاع العقارات جاء بالمرتبة الأولى بين القطاعات الأعلى تداولا من حيث الكمية الأسبوع الماضي بواقع 215.7 مليون ورقة مالية.



وكانت المؤسسات استحوذت على نحو 38.32% من التعاملات الأسبوع الماضي بصافي شراء قيمته 134.17 مليون جنيه، و بينما كان نصيب الأفراد 61.68%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



