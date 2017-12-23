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سيـــاســة
الصحة: ضبط 2568 دواء مهربا وإغلاق 16 صيدلية بالإسماعيلية
السبت 23 ديسمبر 2017 02:24 م
الدواء
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الدواء
أحمد صبري:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 2568 دواء مهربا بحملة مكبرة شنتها إدارة التفتيش الصيدلى بالإسماعيلية على الصيدليات الخاصة، وبعض مخازن الأدوية خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر 2017.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ، أن الحملة استهدفت المرور علي 68 صيدلية بنطاق محافظة الاسماعيلية ، أسفرت عن إغلاق 16 صيدلية خاصة لعدم تواجد المدير المسئول او الصيدلي الذى ينوب عنه وتم تحرير محاضر الغلق الادارية.
وأضاف " مجاهد " أن الحملة أسفرت أيضاً عن ضبط كميات من الادوية المهربة والغير مصرح بتداولها وهي (1310) قرص من المنشطات الجنسية المهربة ، و (222) كبسولة من اصناف ادوية للتخسيس مهربة وغير مصرح بتداولها ، وعدد (996) قرص دواء من أصناف مختلفة للسكر والضغط ، وعدد (10) امبولات و (30) قرص دواء مؤثرة علي الحالة النفسية يصرف بدون تصريح وكذلك بيعهم بازيد من التسعيرة الجبرية ، وتم تحرير المحاضر بأقسام الشرطة التابع لها الصيدليات ، واحالتها للنيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات.
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