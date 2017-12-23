طارق شوقي: أصدرت تعليمات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

مها يونس:



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه أصدر تعليمات لجميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بتقديم الدعم والمساعدات لطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة والفرق الرياضية بالمدارس والعمل علي مشاركتهم في كافة الأنشطة الطلابية.



وأضاف "شوقي" خلال فاعليات تتويج الفرق الفائزة فى بطولات الجمهورية لكرة القدم الخماسية لطلاب التربية الفكرية، اليوم السبت بالمدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية، إن القيادة السياسية تضع طلاب ذوي القدرات الخاصة في بؤرة إهتمامها، وذلك لدمجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد تطوير الإمتحانات والمناهج وطرق التعليم.



وعلى جانب أخر طلب الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع والتعليم وتقديم الأنشطة المختلفة، مضيفا أن المحافظة ستقدم كل الدعم لذوى الإحتياجات تقديرا لإصرارهم وعزيمتهم على الدمج في المجتمع والمشاركة في جميع الأنشطة.



وعلى صعيد أخر شهد وزير التربية والتعليم، تتويج الفرق الفائزة فى بطولات الجمهورية لكرة القدم الخماسية لطلاب التربية الفكرية، وبطولة الجمهورية للصديق الموهوب فى تنس الطاولة، (طلاب الدمج والطلاب الموهوبين).



وكانت قد إستهلت الإحتفالية بالسلام الجمهوري وعرض فيديو عن بطولات الفرق، و طابور عرض للمحافظات المشاركة في البطولات الجمهورية لكرة القدم الخماسية لطلاب التربية الفكرية وبطولة الجمهورية للصديق الموهوب في تنس طاولة.



ومن ناحية أخرى زار وزير التربية والتعليم، مصابي حادث شمال سيناء في الإسكندرية، في مستشفي شرق المدينة، والذي وقع بمدينة رشيد منذ أسبوع للوفد القادم من شمال سيناء للمشاركة في بطولة الجمهورية لطلاب التربية الخاصة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.



كما إطمئن الوزير علي الطالب المصاب في المستشفى والذي يدعى محمد سليمان، والمصابة الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بشمال سيناء، مؤكدًا أن الوزارة تتابع حالتهم الصحية بشكل دائم لحين إستقرارهم صحيا.