التعليم العالي تمنح 85 ابتكارا جوائز تزيد قيمتها عن مليون جنيه

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

المال ـ خاص:



نظمت أكاديمية البحث العلمي اليوم فعاليات احتفالية توزيع الشهادت والجوائز لافضل الابتكارات التى شاركت في معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار الذى نظمته الاكاديمية الشهر الماضي، وذلك بمقر التعليم العالي والبحث العلمي



وأعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الفائزين يبلغ 85 فائزا من إجمالى 530 بحث ومشروع عرض خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى الرابع للابتكار الشهر الماضى، مشيراً إلى أن هذا المعرض يهدف إلى تبنى الأفكار والإبداعات البناءة من خلال تقييمها وتحويلها إلى منتجات ومشروعات اقتصادية، وتقديم نموذج للمجتمع للتأكيد على حرص الدولة في مساعدة شباب الباحثين والمبدعين، بالإضافة إلى توفير فرصة لأصحاب الأفكار ورواد الأعمال للتواصل معاً، لافتا إلى أنه خلال الاحتفال بعيد العلم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا العام وجه بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والباحثين واحتضان أفكارهم البحثية.



وأضاف الوزير أن عدد المتقدمين بأفكار ومشروعات بحثية للمعرض هذا العام بلغ 1200 متقدم أُختير منهم 530 بحثا، وهو ما يعنى أن المعرض هذا العام شهد إقبالا كثيفا وهو ما يعد فرصة كبيرة وسوق ترويجى للأفكار والابتكارات البحثية التى يمكن أن تحتضنها الشركات المانحة والبنوك ورجال الأعمال والصناعة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أن البحث العلمى أصبح فى بؤرة الاهتمام لدى المجتمع.



وأوضح د. عبد الغفار أن المعرض هذا العام شمل العديد من المحاور منها الطاقة، والثقافة، والفنون، والإلكترونيات، والزراعة، والمياه، والنقل، والهندسة الطبية، وغيرها.



وأكد الوزير حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالبحث العلمى ودعم ورعاية المبتكرين والباحثين وتشجيعهم وتبنى أفكارهم والمساهمة في تطويرها لتحويل أفكارهم البحثية إلى منتجات قائمة، وهو ما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.



وفى ختام كلمته وعد الوزير بتذليل كافة العقبات أمام الباحثين والمبتكرين التى تقف حائلا أمام مشروعاتهم الإبداعية، والعمل على توفير البيئة الملائمة لهم من خلال مجموعة من البرامج لتبنى الابتكارات وتحويلها إلى منتجات، مطالبا وسائل الإعلام بنقل اهتمام الوزارة والأكاديمية بكافة الأفكار والابتكارات البحثية التى من شأنها حل مشاكل المجتمع.



ومن جانبه أكد د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن معرض الابتكار ليس حدثا عابرا وتوزيعا للشهادات بل هو نظام مؤسسي وبرنامج مدروس تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في شهر نوفمبر من كل عام بهدف التنقيب عن أفضل الابتكارات المصرية واحتضانها ودعمها مادياً وفنياً إلى أن تصل إلى منتجات في الأسواق، مشيرا إلى أن معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار هذا العام كان الأفضل والأكبر والأضخم منذ إطلاق نسخته الأولى في 2014 حيث ضم 530 اختراعاً مصرياً وفاز 85 ابتكاراً بجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من مليون جنيه تقدمها الأكاديمية وشركاء من الصناعة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الجوائز المالية الرمزية، واحتضان 5 ابتكارات بتكلفة 750 ألف جنيه.