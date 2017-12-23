دبلومة بمعهد التأمين عن التسويق و المبيعات

سمير محمود

الشاذلى جمعة :



ينظم المعهد للتأمين الدورة الرابعة لدبلومة التسويق و المبيعات للتأمين مطلع العام المقبل و لمدة ستة أشهر .



قال سمير محمود المدير التنفيذي للدبلومة ، وعضو لجنة التدريب والوعي التأميني بالاتحاد المصري للتأمين، أنه تم فتح الباب الاشتراك بالدبلومة و التى تتضمن دراسة متطورة تربط و تمزج الواقع اليومى لسوق التأمين بالأكاديميات و النظريات الحديثة للبيع و التسويق و تتاول موضوعات قرارات الشراء اليومية للعملاء و اسباب حدوثها أو عدم حدوثها بجانب المنافسة فى السوق و المضاربات السعرية و تأثيرها على مستوى الخدمة و المصداقية مع

العملاء .



و أضاف محمود أن الدبلومة تتناول موضوعات التسويق الالكترونى و التأمين البنكى و أهميتهما و أساليب البيع المبنية على سيكولوجية العملاء و تخطيط الاستراتيجيات التسويقية و معايير مهارات البيع و التسويق و الاشراف و الرقابة و متابعة البيع و التسويق و تطوير المهارات الفنية بإدارات التسويق بشركات التأمين و موضوعات أخرى تلمس الواقع العملى و الدبلومة مترجمة عن الدبلومة الأصلية بمعهد "لوما" .



و يحاضر فى الدبلومة كلا من بيتر مجدى ، و وائل بدران ، و سمير محمود ، و رشا علام و يتم عقد امتحانين خلال فترة الدبلومة.







