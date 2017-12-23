إلغاء إعدام إرهابيين بخلية عادل حبارة وإعادة محاكمتهما

إعدام

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم للمرة الأولى من أخطر عنصرين بخلية «عادل حبارة» التكفيرية، على حكم الإعدام شنقًا الصادر ضدهما في قضية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب تفجيرات وحيازة أسلحة ومتفجرات بمركز أبو كبير وإعادة محاكمتهما.



وكانت تحريات الأمن الوطني قد كشفت عن انضمام كل من إبراهيم لطفي السيد، وياسر محمد سالم كلوب، إلى أخطر جماعة تكفيرية أسسها «عادل حبارة»، أخطر إرهابي متطرف في سيناء، على خلاف أحكام القانون. الغرض من تلك الجماعة الاعتداء على الحرية الشخصية والمواطنين وضرب مؤسسات الدولة والاعتداء على رجال الشرطة والجيش والقضاة والمنشآت العامة تنفيذًا لأفكارهما التكفيرية الجهادية.