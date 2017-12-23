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سيـــاســة
مين بيحب مصر تتقدم بتقرير لتقييم أداء وزارة قطاع الأعمال
السبت 23 ديسمبر 2017 11:27 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
المال ـ خاص:
قالت حملة مين بيحب مصر إنها سوف تتقدم إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقرير ودراسة؛ لتقييم وزارة قطاع الأعمال الأسبوع المقبل.
وأضاف محمد منصور، المتحدث الإعلامى للحملة، في بيان اليوم السبت، أن الفريق الاقتصادي للحملة يعكف حاليا علي استكمال التقرير، مشيرا إلى أن الحملة سوف تتبني مقترح إلغاء وزارة قطاع الأعمال وتوزيع شركات القطاع القابضة الثمانية على الوازارت المعنية، وذلك في إطار حملة (علشان خاطر مصر) والتي انطلقت من أيام لدعم الأوضاع المتردية لوزارة قطاع الأعمال وإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتراجع الحاد لأداء الشركات.
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