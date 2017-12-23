درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 ديسمبر

درجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث، اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة شمالاً ليسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار غربًا فى نهاية الفترة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالاً تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه تكون ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى







القاهرة 18 24



وسط الدلتا 17 23



الإسكندرية 16 20



بلطيم 18 22



مطروح 15 18



السلوم 12 17



سيوة 12 17



بورسعيد 18 23



دمياط 17 23



العريش 12 26



رفح 11 25



الإسماعيلية 17 25



السويس 16 25



رأس سدر 18 25



نخل 08 28



نويبع 18 23



طابا 16 24



كاترين 12 24



الطور 17 25



شرم الشيخ 17 26



الغردقة 16 26



مرسى علم 18 27



الفيوم 14 24



بنى سويف 13 24



المنيا 14 24



أسيوط 12 25



سوهاج 13 26



قنا 14 28



الأقصر 14 29



أسوان 18 31



أبوسمبل 20 29



الوادى الجديد 16 29



شلاتين 20 27



أبو رماد 21 26



رأس حدربة 21 26



حلايب 22 25