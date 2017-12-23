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رياضة
كلاسيكو اﻷرض بلغة المال والاقتصاد
السبت 23 ديسمبر 2017 08:50 ص
كلاسيكو اﻷرض بلغة المال
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كلاسيكو اﻷرض بلغة المال
علي المصري:
ريال مدريد وبرشلونة.. الكلاسيكو الذي يجمع حوله ملايين البشر حول العالم لمشاهدته، ومعرفة من سيكون بطله لا يقتصر على كرة القدم، بل يتخطى ذلك ليبلغ عالم الأموال والاقتصاد..
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد كلاسيكو كرة القدم العالمي الذي يجمع بين الفريق الملكي وغريمه الكتالوني الأزلي، وهذه المرة سيكون اللقاء علي ملعب شانتياجو برنابيو ضمن الدوري الإسباني في مرحلته السابعة عشرة.
قطبا الكرة الإسبانية لا يتنافسان على الألقاب فحسب، بل على العائدات التجارية والمداخيل الإعلامية والإعلانية واسعار لاعبيهما والقيمة التجارية الخاصة بهم.
فالأمر لم يعد محصوراً بكرة القدم وما يقدمه اللاعبون وما يسجلونه من أهداف، وإنما أيضاً الاستفادة المادية التي يمكنه تحقيقها، مثلاً من جراء بيع القمصان التي تحمل اسماء هؤلاء اللاعبين أو المقتنيات الأخرى التي أصبحت الجماهير تلاحق كل جديد فيها.
من الأفضل ريال مدريد أم برشلونة؟
سؤال إذا أخذناه من الناحية الرياضية لدخلنا في متاهة لا نهاية لها، باعتبار أن لكل فريق محبين ومشجعين وقد نقول محازيب لما يمكنك مشاهدته لهؤلاء أثناء تشجيعهم لفريقهم. أما على مستوى الأرقام "المعلنة"، فإن التفوق هنا يميل بشكل طفيف لمصلحة الفريق الملكي.
فالقيمة السوقية للاعبي ريال مدريد بحسب التقديرات تبلغ حوالي 743.8 مليون يورو، في حين أنها تقارب لدى برشلونة 706.5 مليون لدى برشلونة، علماً أن التشكيلة "الأساسية" للبلاوجرانا تضم 24 لاعباً، فيما هي لدى ريال مدريد مكونة من 23 لاعباً.
ويعتمد برشلونة بشكل أكبر على اللاعبين غير الإسبان، ما يكلفه دفع أموال أكثر من غريمه، فعدد اللاعبين الأجانب لديه يبلغ 15 لاعباً، فيها العدد لدى ريال مدريد هو 12.
ومن أسباب ارتفاع مصاريف برشلونة أكثر من ريال هو أن صفوفه زاخرة باللاعبين الدوليين أي الذين هم ضمن منتخبات بلادهم، ويبلغ عددهم 19، وهو بفارق لاعب واحد عن الملكي.
برشلونة يدفع أكثر
وبالعودة إلى القيمة السوقية فإنها لدى ريال مدريد تصل إلى 32.34 مليون يورو تقريباً، و29.44 مليون يورو لدى برشلونة، ويدفع الأوّل معدلاً سنوياً لراتب اللاعب الواحد حوالي 7.15 مليون يورو، والثاني 6.96 مليون يورو تقريباً، وذلك على الرغم من أن الناديين لا يفصحان بشكل صريح عن القيمة الحقيقة التي يدفعاها لكل لاعب بشكل موثق كراتب سنوي، ففريق العاصمة أعلن عن الرواتب المبدئية لـ19 لاعباً فقط، فيما أن الفريق الكتالوني كشف عن رواتب 23 لاعباً.
ويقدر المختصون في عالم المال والاعمال المقترنة بالرياضة أن ما يدفعه ريال مدريد سنوياً كرواتب للاعبين الـ19 الذين ذكرناهم هو 136 مليون يورو، فيما يصل المبلغ الذي يدفع برشلونة لـ23 لاعباً 160 مليون يورو.
صفقات خيالية في البيع والشراء
ولا يمكن التغاضي عن القيمة التي يتقضاها برشلونة وريال مدريد من صفقات بيع اللاعبين للفرق الأخرى، وأخرها كان صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل دفع الشرط الجزائي الذي بلغ 222 مليون يورو لتصبح الصفقة الأكبر تاريخياً، والإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل حوالي 70 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب يتخلى عنه النادي.
كذلك لا يمكننا نسيان ما يدفعانه في صفقات ضم اللاعبين فعلى سبيل المثال دفع برشلونة 109 مليون يورو تقريباً لضم الفرنسي عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند، فيما دفع ريال مدريد 24 مليون يورو فقط مقابل ضم ثيو هيرنانديز من اتلتيكو مدريد، وهو ما يفسر أن ريال دفع لصفقاته خلال السنوات الثلاثة الماضية ما يقارب 154.5 مليون يورو، مقابل أكثر من ضعف هذا المبلغ من طرف برشلونة الذي دفع 366 مليون يورو تقريباً.
ميسي يبيع أكثر من رونالدو
وبحسب الأرقام غير الرسمية فإن ريال مدريد باع منذ مطلع العام الحالي أي خلال ما يقارب العام حوالي 2.5 مليون قميصاً، مقابل أقل من 2 مليون لبرشلونة، غير أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يتفوق على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من جهة ريال، إذا تشير الارقام إلى أن محبو ميسي اشتروا 1.35 مليون قميصاً ممهور باسمه، مقابل 1.33 مليون قميصاً عليه الرقم 7 واسم رونالدو.
رياضة
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