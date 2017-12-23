انتهاء أعمال كوبري الشهيد أبابوب جرجس



بدور إبراهيم :



تقوم هيئة قناة السويس بتشييد عدد من الكباري العائمة عبر ضفتي القناة لربط سيناء بإقليم الدلتا وإحداث التنمية العمرانية المنشودة بسيناء، ولعل أحد هذه الكباري والذي كانت الهيئة قد انتهت منه مؤخراً هو كوبري الشهيد أبانوب جرجس والذي يقع بمدينة الإسماعيلية بالكيلو متر 46.800 ويربط بين ضفتي القناة.



ونجحت ترسانة بورسعيد البحرية، إحدى ترسانات هيئة قناة السويس في توظيف أحدث برامج التصميم العالمية «Aveva Marine» والكوادر الفنية المدربة بالخارج في تصميم الكباري العائمة بأيدي المهندسين المصريين، وحظي تصميم وتنفيذ الكباري العائمة بإشراف هيئة الإشراف الفرنسية بيروفيريتاس BV""، لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية في السلامة والأمان البحري، والتي تلتزم بها هيئة قناة السويس عبر

إخضاع جميع وحداتها البحرية لإشراف هيئات دولية معتمدة.



ويصل الطول الإجمالي للكوبري 350 متر ويتكون من ثلاثة أجزاء:



جزء عائم بطول 257 متر، مكون من ثلاثة بنتونات حديدية متماثلة بأبعاد 85 متر طول، وعرض 15 متر وارتفاع 2.25 متر للبنتون الواحد تم تنفيذها بواسطة شركات الهيئة تحت إشراف إدارة الترسانات.



جزءان ثابتان بإجمالي طول 93 متر وهي المراسي التي يرتكز عليها طرفي الجزء العائم من الكوبري، ويتم تنفيذها بمعرفة شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى تحت إشراف الإدارة الهندسية.



وتضافرت جهود ترسانات وشركات الهيئة في تنفيذ أعمال بناء بنتونات كوبري القنطرة العائم حيث شاركت كل من ترسانة بورسعيد البحرية، وترسانة بورتوفيق، كما اشتركت عدد من الشركات التابعة للهيئة ومنها شركة القناة للإنشاءات البحرية، وشركة التمساح لبناء السفن، والشركة الهندسية البورسعيدية، وذلك في إطار تفعيل مخطط الهيئة لتطوير الشركات التابعة لها والاعتماد عليها في تنفيذ المشروعات القومية بالمنطقة.



يفتح الكوبري ذاتياً من خلال مجموعتي دفع تم تصميم قدرتها لتتمكن من فتح وغلق الكوبري خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى 4 دقائق لكل منهما لمواجهة أي طارئ، ويوظف الكوبري أحدث تقنيات الاتصال العالمية VHF والتي يتم من خلالها التواصل مع مراقبة حركة الملاحة.



ويسمح الكوبري بعبور السيارات الملاكي في الاتجاهين في وقت واحد أما سيارات النقل الثقيل حتى حمولة 70 طن فيسمح لها بالحركة في اتجاه واحد، ويعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات على أن تبدأ فترة عمل الكوبري فور انتهاء قافلة السفن من العبور.



وتضمنت الأعمال الهندسية والمدنية للكوبري تحديد موقع كوبري القنطرة العائم بمدينة الإسماعيلية بالكم 46.800، وإنشاء عدد 2 مرسى على جانبي القناة حيث يصل طول المرسى الشرقي ٥٣.٥ متر بعرض 11 متراً، فيما يصل طول المرسى الغربي 39.5 متر بعرض 20 متراً، وإنشاء عدد 3 دعامات تراكي للكوبري جهة الغرب وفي اتجاه الشمال لتثبيت الكوبري العائم أثناء مرور السفن، وتنفيذ أعمال المداخل والمخارج للكوبري العائم بطول 50 متر لكل منهما، و تم تنفيذها بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف الإدارة الهندسية، و إنشاء ساحة للانتظار سيارات النقل، يصل طولها إلى 1٣0 متر وعرضها ٣٠ متر، وإنشاء حارتين مخصصتين للمشاة عى جانبي الكوبري.



ويعد الشهيد أبانوب صابر جاب الله جرجس، ابن من أبناء مدينة القنطرة غرب، صاحب الثلاثة والعشرين عامًا، أحد أبطال معركة الشيخ زويد الذين أبوا أن ترفع راية الإرهاب على تلك البقعة الطاهرة من أرض سيناء الحبية حتى طالته هو و16 شهيدًا من خير جنود الأرض رصاصات الغدر في الأول من يوليو 2015، وإيمانًا بأن الإرهاب الغادر لا يفرق بين دم مسلم ومسيحي استقبل آلاف المسلمين من جثمان أبانوب تجسيدًا للوحدة الوطنية، وتطلق هيئة قناة السويس اسم الشهيد أبانوب على كوبري القنطرة، تكريمًا لابن المدينة الباسل الذي بات رمزًا للتضحية والفداء.



عبرت والدة المجند الشهيد عن سعادتها بعد افتتاح كوبرى عام يربط جانبي القناة معا ووضع اسم ابنها كمسمى للكوبرى تذكارا لشهادته، وتجسيدا للوحدة الوطنية، وأكدت على أن دم المصريين واحد ولا يفرق بين مسلم وقبطى، وقدمت الشكر للقوات المسلحة وهيئة قناة اسوي بتخليد ذكرى ابنها بعد وضع اسمه على الكوبرى العائم الذى يربط الجانب الغربى بالشرقى للقناة.



وأكدت أنها مستعدة لتقديم نفسها وكل مالديها فى سبيل مصر، ولا تبخل لحظة، بأن تكون فداء للوطن هى وأبنائها.











