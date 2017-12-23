قناة السويس للاستزراع السمكي تنتهي من أعمال المرحلة الثانية

قناة السويس للاستزراع السمكى





مشروع الشركة يضم 4440 حوضا ووفر حتى الأن 3 ألاف فرصة عمل



بدور إبراهيم :



انتهت شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، إحدى شركات هيئة قناة السويس، مؤخراً من المرحلة الثانية من مشروع الاسترزاع السمكي بشرق قناة السويس، والذي تصل إجمالي أعداد الأحواض به 4440 حوض.



ونجح المشروع حتى الآن في توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في حين تشير دراسات الجدوى لوصول عدد الفرص التي يخلقها المشروع بعد اكتمال تنفيذه إلى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المهن والتخصصات، كما يعمل المشروع على تقليل الاستيراد من الأسماك، وتصدير فائض الإنتاج عن استهلاك السوق المحلي إلى الأسواق العالمية بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري.



ويتكون المشروع من ثلاث مراحل رئيسية، تضم أسماك بحرية عالية الجودة منها: (دنيس ولوت وثعبان البحر وسهليه وقاروص وأسماك العائلة البورية والبلطي).

وتضم المرحلة الثانية إلى جانب الاحواض ترعتين رئيسيتين بإجمالي 16 كليو متر، ومصرفين رئيسيين بإجمالي 12 كليو متر، و75 مصرف وترعة فرعية بإجمالي 50 كيلو متر، كما تم إنشاء محطة رفع رئيسية لري أحواض العائلة البورية بطاقة 12 متر مكعب/ثانية بالحوض رقم 23، و15 محطة رفع مياه بطاقة 3.5 متر مكعب/ثانية لكلٍ منها بالحوض رقم 21.



كما تم توفير زريعة المرحلة الثانية بالكامل لكل من أسماك (دنيس- لوت- قاروص- جمبري- ثعبان البحر- العائلة البورية) وذلك في حضانات داخل المشروع ومفرخ محلي، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً مقسمة على 3 خطوط، بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمفرخ والحضان بطاقة إنتاجية 160 مليون إصباعية أسماك بحرية، وكذلك 500 مليون يرقة جمبري سنوياً.



وأحرزت شركة قناة السويس للاسترزاع السمكي تقدماً ملحوظاً فاق البرامج الزمنية الموضوعة في دراسات الجدوى، حيث بدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، حيث تم حفر 55 مصرف وترعة فرعية بنسبة 85% من إجمالي المرحلة، وقد تم مراعاة منع دخول النباتات والأعشاب إلى داخل الأحواض وذلك عن طریق وضع حواجز شبكیة عند منبع قنوات الري والصرف.



ويحتوي المخطط العام للمشروع على وحدة بيطرية تشمل معامل وتحاليل وأبحاث لضمان سلامة المياه والغذاء، وصحة الأسماك وخلوها من الأمراض، ومعمل فحص وتحالیل بیطریة على أعلى مستوى، على أن تجھیزه للحصول على شھاده الأیزو وذلك لف9حص عینات الري والصرف ومطابقتھا بالمعاییر المسموح بھا وكذلك فحص عینات الأسماك لتأكد من سلامتھا من الأمراض، كما سيضم المشروع مركزاً لتدريب العاملين بمشروع الاستزراع يعمل على توفير كوادر بشرية قادرة على التعامل الفائق مع المزارع السمكية البحرية، وهو ما يضمن في النهاية أقصى جودة وإنتاجية للأسماك المستزرعة.













