خالد بدر الدين









هوت عملة بيتكوين، أكبر عملة رقمية فى العالم، بأكثر من 48 % أثناء التعاملات فى بورصة نيويورك، اليوم الجمعة، ليقترب سعرها من 10 آلاف دولار بعد أن قفز إلى أكثر من 19 ألفًا و500 دولار يوم الاثنين الماضى، ليسجل أعلى مستوى فى تاريخ هذه العملة الافتراضية التى بدأ التعامل فيها منذ عام 2010.





ذكرت وكالة بلومبرج أن عملة البتكوين خسرت حوالى نصف قيمتها، هذا الأسبوع؛ بسبب موجات بيع ضخمة استمرت أربعة أيام متتالية حتى الآن، لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013 بعد صعود قوي وصلت فيه إلى ذروتها لتقترب من حوالى 20 ألف دولار يوم الأحد الماضى.





وحققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر زيادة بلغت 20 ضِعفًا منذ بداية العام، حيث قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفًا و666 دولارًا في بورصة بيتستامب بلوكسمبورج، فى بداية هذا الأسبوع، وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.





لكنها هبطت بصفة يومية منذ بداية هذا الأسبوع، وتسارع معدل الخسارة، اليوم الجمعة، لدرجة أن المحللين يتوقعون استمرار هبوطها لتنزل إلى حوالى 8 آلاف دولار رغم أنه قفزت بأكثر من 100% خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.



