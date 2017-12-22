طيران الإمارات تمنع ركوب التونسيات على رحلاتها

شركة طيران الإمارات



خالد بدر الدين



أعلنت وكالة تونس الرسمية للأنباء إن شركة طيران الإمارات منعت اليوم الجمعة نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي دون تقديم أسباب.



ونقلت الوكالة عن مساعد رئيس الرحلة، الذي لم تذكر اسمه، قوله ”بلوغ تعليمات عن طريق رسالة الكترونية تطالب بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات وهذا يشمل أيضا رحلات الترتزيت (العبور)“.



وقالت الوكالة إنه تم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرافقة لزوجها سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة تراتزيت .



وذكرت وكالة رويترز إنها لم تتمكن من الحصول على تعقيب من مسؤولي شركة الطيران الإماراتية أو السلطات التونسية وحيث ترى المسافرات أن قرار المنع فيه إهانة للمرأة التونسية واعتداء على حقوق المسافرين الحاصلين على تأشيرات ومعهم تذاكر سفر مؤكدة الحجز.



وداء فى تقارير صحفية تونسية أن الفوضى سادت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وامكانية استرجاع الأموال و لكن وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مساعد رئيس الرحلة قوله إن الشركة ملتزمة برد ثمن التذاكر للمسافرات.



وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد استقبل سفير دولة الإمارات العربية لدى تونس ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء.

