بريطانيا تعلن جماعتي حسم ولواء الثورة إرهابيتين

رويترز









قالت السفارة البريطانية في القاهرة إن الحكومة البريطانية أدرجت جماعتي ”حسم“ و”لواء الثورة“ المسلحتين الناشطتين بمصر، في قائمة المنظمات الإرهابية.





وأكدت السفارة، في بيان تلقت "رويترز" نسخة منه، اليوم: ”أدرجت المملكة المتحدة منظمتي حسم ولواء الثورة في قائمة المنظمات الإرهابية“، مضيفة أن ذلك تم في ضوء الاعتداءات التي نفذتاها ”ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة“ في البلاد.





وأضاف البيان: ”توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى أن (مثل) هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر، وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية“.





ونقل البيان قول السفير البريطاني بمصر جون كاسن ”قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب وعنينا ذلك. اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعًا“.





وتقول السلطات المصرية إن الجماعتين اللتين أعلن كل منهما مسئوليتها عن هجمات مسلحة في مصر ذراعان مسلحتان لجماعة الإخوان المسلمين، لكن الجماعة تنفي انخراطها في العنف.





ولم تنسب أي من الجماعتين نفسها لجماعة الإخوان في أي وقت.



