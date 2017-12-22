EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
بريطانيا تعلن جماعتي حسم ولواء الثورة إرهابيتين
الجمعة 22 ديسمبر 2017 05:29 م
السفارة البريطانية بالقاهرة
أخر الأخبار
السفارة البريطانية بالقاهرة
رويترز
قالت السفارة البريطانية في القاهرة إن الحكومة البريطانية أدرجت جماعتي ”حسم“ و”لواء الثورة“ المسلحتين الناشطتين بمصر، في قائمة المنظمات الإرهابية.
وأكدت السفارة، في بيان تلقت "رويترز" نسخة منه، اليوم: ”أدرجت المملكة المتحدة منظمتي حسم ولواء الثورة في قائمة المنظمات الإرهابية“، مضيفة أن ذلك تم في ضوء الاعتداءات التي نفذتاها ”ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة“ في البلاد.
وأضاف البيان: ”توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى أن (مثل) هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر، وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية“.
ونقل البيان قول السفير البريطاني بمصر جون كاسن ”قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب وعنينا ذلك. اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعًا“.
وتقول السلطات المصرية إن الجماعتين اللتين أعلن كل منهما مسئوليتها عن هجمات مسلحة في مصر ذراعان مسلحتان لجماعة الإخوان المسلمين، لكن الجماعة تنفي انخراطها في العنف.
ولم تنسب أي من الجماعتين نفسها لجماعة الإخوان في أي وقت.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا