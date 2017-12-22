استقرار أسعار الدواجن.. واللحوم 100 جنيه

المنصورة للدواجن 66

أحمد اللاهونى :



استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، فى السوق المحلية، عند 23.5 جنيه لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و30 للساسو، و35 للرومى، و36 للبط، و37 لطبق البيض.



وقد استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز و120 للضانى، و135 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.







