الشبورة تغلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والعلمين

الشبورة الصباحية

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أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق العلمين الصحراوي لانعدام الروية بسبب الشبورة المائية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

