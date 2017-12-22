السبت..طرح تذاكر ودية الأهلي وأتلتيكو

الأهلي وأتلتيكو

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي طرح تذاكر مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد الودية، السبت المقبل، بعد أن تختم من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وفق ما نقله موقع النادي الرسمي



ومن المقرر أن يتم تخصيص خمسة منافذ لبيع التذاكر في الإسكندرية، على أن يحجز الجمهور التذاكر إلكترونيًا، ويكون الاستلام من أقرب مزوّد لخدمة «فوري».



وقرر الأهلي تخصيص جزء من تذاكر لقاء الأهلي وأتلتيكو لأعضاء النادي، على أن يكون البيع فقط من منافذ تخصص داخل النادي.