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نقل وملاحة
رويترز: واشنطن ستقدم خدمات للسعودية مقابل 480 مليون دولار
الجمعة 22 ديسمبر 2017 01:43 ص
ترامب ومحمد بن سلمان
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ترامب ومحمد بن سلمان
متابعات
أعلنت واشنطن أنها ستقدم خدمات للسعودية مقابل 480 مليون دولار، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأفادت رويترز أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت يوم الخميس أن شركة بوينج فازت بعقد دفاعي أمريكي بقيمة 480 مليون دولار لتقديم خدمات دعم وإصلاح للقوات الجوية الملكية السعودية
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