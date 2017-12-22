رويترز: واشنطن ستقدم خدمات للسعودية مقابل 480 مليون دولار

ترامب ومحمد بن سلمان

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أعلنت واشنطن أنها ستقدم خدمات للسعودية مقابل 480 مليون دولار، وفق ما نقلته وكالة رويترز.



وأفادت رويترز أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت يوم الخميس أن شركة بوينج فازت بعقد دفاعي أمريكي بقيمة 480 مليون دولار لتقديم خدمات دعم وإصلاح للقوات الجوية الملكية السعودية

