الأزهر يدعو واشنطن لسحب قرارها الباطل بشأن القدس

شيخ الأزهر 5556

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أعرب الأزهر الشريف، عن ترحيبه وإشادته بالقرار الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، بالتأكيد على أن أى قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافى ليس لها أثر قانونى وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وأكد الأزهر، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذا القرار الذى حظي بتأييد 128 دولة، جاء معبرًا عن الإرادة الدولية الرافضة للقرار الأمريكي المجحف والباطل تجاه القدس، وحتمية إلغائه لكونه يتصادم مع القانون الدولى ويخالف الضمير العالمى وحقوق الإنسان.



ودعا الأزهر، الإدارة الأمريكية إلى سحب قرارها، والالتزام بالأهداف التي قامت من أجلها الأمم المتحدة وفى مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليين، مشددًا على أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث.

