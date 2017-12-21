الكباري العائمة بالقناة تتواصل.. ومنسي وأبانوب صدارة المرحلة الثانية

وسط استعدادات بالبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بتنفيذ ٢كوبري في «منطقة الشط» بالسويس و «سرابيوم»



بدور إبراهيم



تستعد مدن القناة لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع الكباري العائمة التي تضم كوبري الشهيد أحمد منسي بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية وكوبري الشهيد أبانوب جرجس بمنطقة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية وكان قد تم العام الماضي افتتاح وتشغيل كوبري النصر العائم.





ولقد حددت هيئة قناة السويس مواقع الكباري العائمة الثلاث التي تم إنشاؤها حتى الآن على المجرى الملاحي بدقة فائقة لخدمة المناطق السكنية والتجارية الحيوية وضمان تشغيل الكباري لأطول فترة ممكنة، والتزمت بأفضل المعايير الدولية في بناء الكباري تحقيقًا لأعلى مستويات الأمان والكفاءة، علاوةً على تشغيل أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية مواكبةً لتوجه الدولة في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.





وتعتزم الهيئة البدء في المرحلة الثالثة بإنشاء اثنين من الكباري العائمة أحدها في «منطقة الشط» بالسويس والثاني بمنطقة «سرابيوم» بالإسماعيلية





** مرونة فائقة



تتمتع الكباري العائمة لهيئة قناة السويس بمرونة فائقة في آلية وتوقيت الفتح والإغلاق بما يلبي متطلبات حركة الملاحة، لذا رأت إدارة هيئة قناة السويس أن إنشاء هذه الكباري والجسور العائمة ستلعب دوراً حيويً في رفع المعاناة عن كاهل أبناء مدن القناة وسيناء في التنقل ذهابًا وإيابًا لتلقي الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من سُبل المعيشة اليومية.





كما تحقق الكباري العائمة حزمة من الأهدافً الاستراتيجية في توقيتٍ واحد، تشمل تأمين إمدادات المواد الخام للمنشآت الصناعية القائمة ودفع عجلة التنمية وإنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، وتنشيط حركة التجارة ونقل البضائع بمختلف أنواعها الزراعية والاستهلاكية والصناعية، وخدمة المدن العمرانية الجديدة المطلة على القناة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة الجاري إنشائها ضمن الخطة القومية للتنمية العمرانية، فضلاً عن مد نشاط شركات هيئة قناة السويس في هذه المنطقة الواعدة لتعزيز خطة إعادة هيكلة تلك الشركات للمساهمة بكفاءة في تنمية الاقتصاد المصري.





** كوبري الشهيد أحمد منسي



ويقع كوبري الشهيد أحمد منسي العائم بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، وتتمثل أهميته في التكامل مع مرفق المعديات والأنفاق التي يتم تنفيذها أسفل قناة السويس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخفيف عن كاهل المواطنين أثناء الانتقال بين شرق القناة وغربها، وتوفير البنية التحتية اللازمة للمجتمعات العمرانية الجديدة شرق القناة وعلى رأسها مدينة الإسماعيلية الجديدة، علاوة على ربط سيناء بباقي محافظات مصر لدعم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة القناة.





و نجحت ترسانة بورسعيد البحرية، إحدى ترسانات هيئة قناة السويس في توظيف أحدث برامج التصميم العالمية «Aveva Marine» والكوادر الفنية المدربة بالخارج في تصميم الكباري العائمة بأيدي المهندسين المصريين ، حظي تصميم وتنفيذ الكباري العائمة باشراف هيئة الإشراف الفرنسية «بيروفيريتاس» BV «، لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية في السلامة والأمان البحري، والتي تلتزم بها هيئة قناة السويس عبر إخضاع جميع وحداتها البحرية لإشراف هيئات دولية معتمدة.





تضمن الشهادة الدولية كفاءة الكوبري العائم كوحدة بحرية، كما تتأكد من تحقق عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة أثناء فتح الكوبري، فضلاً عن ضمان السيولة المرورية والأمان التام للمركبات المختلفة العابرة على الكوبري العائم بين الضفتين.





ويتكون الكوبري العائم من جزأين شرقي وغربي يتكون كلاً منهما من ثلاث بنتونات يعملان كجزء واحد يدور على محور بجانب المرسى ليتمكن من الدوران أثناء الغلق والفتح. «البنتون» عبارة عن جسم حديد مفرغ من الداخل ومكون من 21 تنك مملوء بالهواء، يصل طوله 85 متراً، وعرضه 15 متراً، ويصل عمقه إلى 2.25 متر، يصل العرض الكلي للكوبري الشرقي والغربي 15 متراً، فيما يبلغ عرض حارات السيارات 7.7 متر، وعرض حارة المشاة 2 متر بارتفاع 1.65 متر، بلغ وزن الألواح الحديدية المستخدمة في بناء الكوبري بالكامل 2960 طن.





الجزء الغربي





يقع في الكيلو متر73.825 ترقيم القناة، ويربط بين مدينة الإسماعيلية والجزيرة التي تتوسط قناة السويس الأصلية والقناة الجديدة وهو مثبت ناحية الغرب ويفتح في اتجاه الجنوب.





يصل الطول الإجمالي للكوبري الغربي شامل الجزء الخرساني 350 متر، ويتكون من ثلاثة أجزاء:





1-جزء عائم بطول 257 متر، من ثلاثة بنتونات حديدية متماثلة بأبعاد 85 متر طول، وعرض 15 متر وارتفاع 2.25 متر للبنتون الواحد تم تنفيذها بواسطة شركات الهيئة تحت إشراف إدارة الترسانات.





2-جزءان ثابتان بإجمالي طول 93 متر وهى المراسي التي يرتكز عليها طرفي الجزء العائم من الكوبري، تم تنفيذها بمعرفة شركة قناة السويس للاستثمار تحت إشراف الإدارة الهندسية.





الجزء الشرقي





يقع في الكيلو متر 74.200 ترقيم قناة، ويربط بين الجزيرة التي تتوسط قناة السويس الأصلية وسيناء وهو مثبت ناحية الشرق ويفتح في اتجاه الشمال ، ويصل الطول الإجمالي للكوبري الشرقي شامل الجزء الخرساني 372 متر، ويتكون من ثلاثة أجزاء:





1-جزء عائم بطول 257 متر، من ثلاثة بنتونات حديدية متماثلة بأبعاد 85 متر طول، وعرض 15 متر وارتفاع 2.25 متر للبنتون الواحد تم تنفيذها بواسطة شركات الهيئة تحت إشراف إدارة الترسانات.





2-جزءان ثابتان بإجمالي طول 115 متر وهي المراسي التي يرتكز عليها طرفي الجزء العائم من الكوبري وتم تنفيذها بمعرفة شركة قناة السويس للاستثمار تحت إشراف الإدارة الهندسية.





بناء البنتونات





شاركت كل من شركة الإنشاءات البحرية، وشركة التمساح لبناء السفن، والشركة الهندسية البورسعيدية في بناء البنتونات المكونة للكوبري بالكامل، وذلك في إطار تفعيل مخطط الهيئة لتطوير الشركات التابعة لها والاعتماد عليها في تنفيذ المشروعات القومية بالمنطقة.





تشغيل الكوبري





يفتح الكوبري ذاتياً من خلال مجموعتي دفع تم تصميم قدرتها لتتمكن من فتح وغلق الكوبري خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى 4 دقائق لكل منهما لمواجهة أي طارئ.





يوظف الكوبري العائم أحدث تقنيات الاتصال العالمية VHF والتي يتم من خلالها التواصل مع مراقبة حركة الملاحة





يسمح الكوبري بعبور السيارات الملاكي في الاتجاهين في وقت واحد أما سيارات النقل الثقيل حتى حمولة 70 طن فيسمح لها بالحركة في اتجاه واحد.





يعمل الكوبري لمدة تصل إلى 8 ساعات على أن تبدأ فترة عمل الكوبري فور انتهاء قافلة السفن من العبور.





تتولى إدارة الكراكات الإشراف على تشغيل الكوبري





الأعمال الهندسية الخاصة بالكوبري





تضمنت الأعمال الهندسية والمدنية الخاصة بكوبري الشهيد أحمد منسي ما يلي:





1-تنفيذ المراسي بالجزء الشرقي بإجمالي طول 93 متر وهي الجزء الثابت التي يرتكز عليها طرفي الجزء العائم من الكوبري وتنفيذ المراسي بالجزء الغربي بإجمالي طول 115 متر مع ثبات عرض المراسي عند ٩ متر للجزأين.





2-تنفيذ مداخل ومخارج الكوبري الغربي بطول 600 متر وعرض 32 متر





3-تنفيذ مداخل ومخارج الكوبري الشرقي بطول 1500 متروعرض32 متر.





4-تنفيذ الطريق الرابط بين الكوبريين بطول 1250متر وبعرض 16متر.





كوبري الشهيد أبانوب جرجس





الموقع : يقع كوبري القنطرة العائم بمدينة الإسماعيلية بالكم 46.800 ويربط بين ضفتي القناة.





مرحلة التصميم ومعايير الجودة





نجحت ترسانة بورسعيد البحرية، إحدى ترسانات هيئة قناة السويس في توظيف أحدث برامج التصميم العالمية «Aveva Marine» والكوادر الفنية المدربة بالخارج في تصميم الكباري العائمة بأيدي المهندسين المصريين





حظي تصميم وتنفيذ الكباري العائمة باشراف هيئة الإشراف الفرنسية «بيروفيريتاس» BV «، لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية في السلامة والأمان البحري، والتي تلتزم بها هيئة قناة السويس عبر إخضاع جميع وحداتها البحرية لإشراف هيئات دولية معتمدة.





تضمن الشهادة الدولية كفاءة الكوبري العائم كوحدة بحرية، كما تتأكد من تحقق عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة أثناء فتح الكوبري، فضلاً عن ضمان السيولة المرورية والأمان التام للمركبات المختلفة العابرة على الكوبري العائم بين الضفتين.



المواصفات الفنية للكوبري





يصل الطول الإجمالي للكوبري 350 متر ويتكون من ثلاثة أجزاء:





جزء عائم بطول 257 متر، مكون من ثلاثة بنتونات حديدية متماثلة بأبعاد 85 متر طول، وعرض 15 متر وارتفاع 2.25 متر للبنتون الواحد تم تنفيذها بواسطة شركات الهيئة تحت إشراف إدارة الترسانات.





جزءان ثابتان بإجمالي طول 93 متر وهي المراسي التي يرتكز عليها طرفي الجزء العائم من الكوبري، ويتم تنفيذها بمعرفة شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى تحت إشراف الإدارة الهندسية.





بناء البنتونات تضافرت جهود ترسانات وشركات الهيئة في تنفيذ أعمال بناء بنتونات كوبري القنطرة العائم حيث شاركت كل من ترسانة بورسعيد البحرية، وترسانة بورتوفيق، كما اشتركت عدد من الشركات التابعة للهيئة ومنها شركة القناة للإنشاءات البحرية، وشركة التمساح لبناء السفن، والشركة الهندسية البورسعيدية، وذلك في إطار تفعيل مخطط الهيئة لتطوير الشركات التابعة لها والاعتماد عليها في تنفيذ المشروعات القومية بالمنطقة.





تشغيل الكوبري يفتح الكوبري ذاتياً من خلال مجموعتي دفع تم تصميم قدرتها لتتمكن من فتح وغلق الكوبري خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى 4 دقائق لكل منهما لمواجهة أي طارئ.





يوظف الكوبري العائم بأحدث تقنيات الاتصال العالمية VHF والتي يتم من خلالها التواصل مع مراقبة حركة الملاحة





يسمح الكوبري بعبور السيارات الملاكي في الاتجاهين في وقت واحد أما سيارات النقل الثقيل حتى حمولة 70 طن فيسمح لها بالحركة في اتجاه واحد.





يعمل الكوبري لمدة تصل إلى 10 ساعات على أن تبدأ فترة عمل الكوبري فور انتهاء قافلة السفن من العبور.





الأعمال الهندسية للكوبري





تضمنت الأعمال الهندسية والمدنية للكوبري ما يلي: تحديد موقع كوبري القنطرة العائم بمدينة الإسماعيلية بالكم 46.800.





إنشاء عدد 2 مرسى على جانبي القناة حيث يصل طول المرسى الشرقي ٥٣.٥ متر بعرض 11 متراً، فيما يصل طول ، المرسى الغربي 39.5 متر بعرض 20 متر اً.





إنشاء عدد 3 دعامات تراكي للكوبري جهة الغرب وفي اتجاه الشمال لتثبيت الكوبري العائم أثناء مرور السفن.





تنفيذ أعمال المداخل والمخارج للكوبري العائم بطول 50 متر لكل منهما، و تم تنفيذها بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف الإدارة الهندسية.





إنشاء ساحة للانتظار سيارات النقل، يصل طولها إلى 1٣0 متر وعرضها ٣٠ متر.





إنشاء حارتين مخصصتين للمشاة عى جانبي الكوبري.





