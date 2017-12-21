قطر تقود مكاسب 3 بورصات.. وهبوط السعودية والإمارات

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة بورصة قطر، لليوم الثانى هذا الأسبوع، مع صعودها من أدنى مستوياتها منذ حوالي 6 سنوات، وهبطت مؤشرات 5 بورصات بنسب متواضعة تصدرتها أبو ظبى.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 1.2% ليتجاوز 8621 نقطة، بعد أن كسب أكثر من 3.8% الثلاثاء الماضى، ليسجل أكبر مكسب ليوم واحد منذ يناير 2016، وأعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر الماضى، مع صعود سعر سهم شركة فودافون قطر 2.6%، وكان الأكثر تداولًا بالسوق، كما صعد سعر سهم مصرف قطر الإسلامي 3.1%.





وشهد المؤشر هبوطًا حادًّا في الأشهر حتى منتصف ديسمبر الحالى، بعد أن فرضت أربع دول عربية مقاطعة اقتصادية على الدوحة، لكن علامات على أن الضرر أقل مما كان يخشاه بعض المستثمرين وخطة ميزانية حكومية داعمة للعام المقبل أعلنتها المملكة، الأسبوع الماضي، تساعد الآن في انتعاش السوق.





وصعد مؤشر بورصة البحرين بحوالى 1.2% ليصل إلى 1281 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الكويت تقدم بنسبة أقل بلغت 0.5% ليرتفع إلى 6414 نقطة.

وهبط مؤشرا بورصتى دولة الإمارات: سوق مال أبو ظبي العام بأكثر من 0.2% لينزل إلى 4349 نقطة، ومؤشر سوق مال دبي العام بنسبة أقل بلغت 0.1% لينخفض إلى 3365 نقطة.





كما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة بسيطة بلغت حوالى 0.1% ليصل إلى 14669 نقطة، وخسر مؤشر بورصة مسقط نفس النسبة لينزل إلى 5063 نقطة.





وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة جدًّا لم تتجاوز 0.04% ليستقر عند 7210 نقاط، غير أن سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) قفز سعره بحوالى 6.6%، في أكثف تداول له منذ مايو الماضى، بعد أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الجزء الذي تم توسعته في مجمعها للبتروكيماويات سيبدأ التشغيل في الربع الأول من العام المقبل.



