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سيـــاســة
128 دولة تتحدى ترامب وتصوت لصالح قرار الأمم المتحدة
الخميس 21 ديسمبر 2017 08:09 م
دونالد ترامب 1
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ملياردير أمريكي 1
رويترز
تحدّت أكثر من 10 دول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، وصوّتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو الولايات المتحدة إلى سحب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وهدّد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي ستصوِّت لصالح القرار، وبدا أن تحذيره كان له بعض التأثير إذ صوّتت تسع دول ضد القرار وامتنعت 35 عن التصويت، وصوّتت 128 دولة في المجمل لصالح القرار.
القدس
دونالد ترامب
إسرائيل
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