128 دولة تتحدى ترامب وتصوت لصالح قرار الأمم المتحدة

رويترز

تحدّت أكثر من 10 دول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، وصوّتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو الولايات المتحدة إلى سحب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وهدّد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي ستصوِّت لصالح القرار، وبدا أن تحذيره كان له بعض التأثير إذ صوّتت تسع دول ضد القرار وامتنعت 35 عن التصويت، وصوّتت 128 دولة في المجمل لصالح القرار.