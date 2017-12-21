رونالدو يغيب عن تدريبات الريال استعدادًا للكلاسيكو

علي المصري









أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يشارك، اليوم الخميس، في التدريب الجماعي للفريق.





لكن الصحافة الإسبانية اعتبرت أن وضعه مطمئن قبل يومين من الـ"كلاسيكو" ضد غريمه برشلونة، وأوضح ريال مدريد، في بيان على موقعه في شبكة الإنترنت: رونالدو تدرب منفردًا على أرض الملعب، بكرة وبدون كرة.





وكان رونالدو قد تعرض، الأسبوع الماضي، لضربة على السمانة، خلال المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ضد غريميو البرازيلي في أبو ظبي والتي سجل فيها البرتغالي هدف الفوز الوحيد للفريق الملكي وقاده إلى الاحتفاظ باللقب.





وبعد العودة إلى مدريد بقي رونالدو في صالة الجيمانزيوم ولم يشارك في التدريب، ورأت صحيفة "آس" الرياضية، الخميس، أن عودته إلى التمارين مع وجود شد عضلي في ساقيه ليست نبأ جيدًا.



