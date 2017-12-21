النائب العام يلتقي نظيره الإيطالى لبحث تطورات تحقيقات ريجيني

نجوى عبد العزيز









في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية ونيابة روما الإيطالية في التحقيقات حول خطف وتعذيب ووفاة جوليو ريجيني، عُقد، اليوم، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة لقاء جديد بين النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، ونائب جمهورية روما جوسي بنياتولي.





وأثناء اللقاء قام الطرفان ببحث عميق لعناصر التحقيق المتبادلة بين الطرفين وعلى وجه التحديد قدم فريق التحقيق المصري محاضر ووثائق تحتوي على عناصر التحقيق الجديدة، كما شرح ما تم من تقدم في عمل الشركة المكلفة باسترجاع تسجيلات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.



