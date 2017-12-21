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سيـــاســة
النائب العام يلتقي نظيره الإيطالى لبحث تطورات تحقيقات ريجيني
الخميس 21 ديسمبر 2017 06:15 م
ريجيني 225
أخر الأخبار
ريجيني 33669
نجوى عبد العزيز
في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية ونيابة روما الإيطالية في التحقيقات حول خطف وتعذيب ووفاة جوليو ريجيني، عُقد، اليوم، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة لقاء جديد بين النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، ونائب جمهورية روما جوسي بنياتولي.
وأثناء اللقاء قام الطرفان ببحث عميق لعناصر التحقيق المتبادلة بين الطرفين وعلى وجه التحديد قدم فريق التحقيق المصري محاضر ووثائق تحتوي على عناصر التحقيق الجديدة، كما شرح ما تم من تقدم في عمل الشركة المكلفة باسترجاع تسجيلات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.
عقب ذلك قام أعضاء نيابة روما بشرح واف مفصل لتفاصيل القضية أعدته الشرطة القضائية في روما، بناء على ما قدمته النيابة العامة من أوراق، وردًّا على طلبات الإنابة القضائية وآخرها بتاريخ 14 أغسطس الماضي، وتسلمت النيابة العامة نسخة من التقرير، وسوف تستكمل التحقيق في ضوء الافتراضات التي تبادلها الطرفان.
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