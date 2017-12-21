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سيـــاســة
حزب المؤتمر يكرم رئيسه السابق
الخميس 21 ديسمبر 2017 06:03 م
حزب المؤتمر
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حزب المؤتمر
سلوى عثمان
يكرّم حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، السبت المقبل 23 ديسمبر، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر السابق، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الحزب بجاردن سيتى، بحضور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر المستشار أحمد حلمى الشريف والدكتور مجدى مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، وبحضور كل من السادة النواب على عساسة، يوسف عبد الدايم، عادل بدوى، علاء عبد النبي، هيام حلاوة، نانسي نصير، سامح السايح، أحمد شعيب، عبد الرازق الزنط، وبحضور الأمين العام الحزب ونواب رئيس الحزب وبعض قيادات الحزب وممثلين للمرأة وشباب الحزب، كما يشارك عدد من الشخصيات المدعوّة للقاء.
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