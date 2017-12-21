4 توصيات من البرلمان لحل أزمة نادي الزمالك النهري

نادى الزمالك



علي المصري



عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، جلسة لمناقشة ملف النادي النهري للزمالك وذلك بناء على الاستجواب المقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان، بحضور عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ومحافظ الجيزة وعدد من المسئولين بحي العجوزة وعدد من نواب البرلمان.



واستمعت اللجنة لكل الأطراف حول الأزمة، وكذلك استجواب خالد عبدالعزيز شعبان، واستمرت الجلسة نحو 7 ساعات، وأصدرت اللجنة عددا من التوصيات.



وكان أبرز التوصيات إحالة المسئولين عما آلت إليه الأمور فى النادي النهري إلى التحقيق، وتسوية الأمر لعمل المباني اللازمة للنادي النهري، وإزالة آثار الهدم.



وجاء ضمن التوصيات أن يتقدم نادي الزمالك بطلب لرئيس الوزراء ووزارة الداخلية لطلب الحماية لأعضائه بإقامة سور وبناء على قرار الداخلية سيتم عمل السور خاصة أن هناك نحو 2800 قاضٍ من أعضاء الزمالك.



وتضمنت التوصيات أيضا تسوية الأمر مع وزارة الري وعمل التراخيص اللازمة للنادي النهري، يقوم الوزير عمر مروان بالإشراف على الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة.



من جانبه، أكد النائب خالد عبدالعزيز شعبان أنه سيتم عقد اجتماع بين كل الأطراف المعنية بالأزمة بحضور الوزير عمر مروان والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وكمال الدالي محافظ الجيزة وجميع المسئولين بالمحافظة، من أجل إنهاء كل الأمور والأزمة تماما.



وأضاف عبدالعزيز أنه تحدث خلال جلسة البرلمان عن المواءمة وروح القانون حيث إن الزمالك ملك للدولة وليس لأشخاص بعينهم.. وهو يمثل الملايين من أعضائه وجماهيره ولا بد من الحفاظ عليه.. مشيرا إلى أن هناك أندية مماثلة مثل نادي القضاة والشرطة تم عمل سور حولها ولم يتم الهدم.



وأوضح النائب أن الجلسة كانت إيجابية وجميع المسئولين تفهموا الموقف وسيعود النادي النهري للزمالك أفضل مما كان.