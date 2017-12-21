ضبط كمية من المخدرات وجلود الثعابين والتماسيح بمطار القاهرة

قرية البضائع بمطار القاهرة



مها أبوودن



تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد، مدير الجمرك، من ضبط محاولتين لتهريب كمية من الحشيش والأقراص والسوائل المخدرة وجلود الثعابين والتماسيح بالمخالفة للقانون.



وقال بيان عن الجمارك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على أحد خطوط الطيران القادمة من إيطاليا، تم الاشتباه في 3 ركاب مصريين وبتمرير حقائبهم على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود بعض الزجاجات المشتبه في أنها أدوية.



وبتفتيش الراكب الأول تم العثور على 3 عبوات ترامادول سائلة و12 شريط ترامادول و3 شرائط كونترمال و15 جراما من الحشيش داخل قطع الشيكولاتة، وبتفتيش الراكب الثاني تبين وجود عبوتي كونترمال سائلة و25 جراما من الحشيش داخل قطع الشيكولاتة المغلفة، وبتفتيش الراكب الثالث أيضا تبين وجود 10 أشرطة كونترمال و25 جراما من الحشيش داخل قطع الشيكولاتة.



أما المحاولة الثانية فتمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من جلود الثعابين والتماسيح المحظور إستيرادها تصديرها أو الإتجار فيها أوتداولها عالميا طبقا لقرار رئيس الجمهورية بتطبيق الإنضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض (سايتس) والقرار الوزارى المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.



وقال مدير عام الجمرك انه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على إحدى رحلات الطيران القادمة من إحدى الدول العربية تم الاشتباه في أحد الركاب المصريين، وبالعرض على أميرة عطية نائب مدير الجمرك قررت تشكيل لجنة لتفتيش الراكب وبفتح الحقيبة تبين وجود 21 قطعة من جلود ثعابين و8 قطع من جلود التماسيح مخفاة بين طيات الملابس داخل الحقيبة.



وقرر الدكتور خالد الجمال مدير عام جمارك مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإحالة الراكب للجهات المختصة.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.