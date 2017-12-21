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سيـــاســة
كلنا معاك من أجل مصر تدشن مؤتمرها الجماهيري الأول بالمنيا
الخميس 21 ديسمبر 2017 03:51 م
السيسي
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السيسي
سلوى عثمان
ينطلق اليوم المؤتمر الجماهيري الأول لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بقطاعي شمال ووسط الصعيد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة المنيا، لإعلان تدشين الحملة رسميًا، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر استعراض أهم إنجازات الرئيس خلال فترة ولايته الأولى، مع عرض فيلم تسجيلي يوضح أهم الإنجازات التي تم الانتهاء منها، والإنجازات التي لا زال العمر فيها مستمرًا، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان.
من جانبه أكد الدكتور زين العابدين الإطناوي، الأمين العام للحملة بمحافظة المنيا، والمشرف العام بقطاعي شمال ووسط الصعيد، وعضو الأمانة العامة، أن الحملة ستعمل خلال هذه الفترة على توعية المواطنين بخطورة المرحلة السياسية المقبلة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ملموسة، من منطلق المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء على كاهل المواطن المصري، معلنًا بدأ انطلاق القوافل الطبية المختلفة، والعمل على حل مشاكل المواطنين.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم الخميس أن الحملة تعمل على الأرض منذ شهور، استطاعت خلالها جمع آلاف التوقيعات على الاستمارات التي تطالب الرئيس بالترشح لولاية جديدة، لافتًا النظر إلى أن الهدف من المؤتمر الجماهيري الحاشد اليوم هو إعلان الانطلاق الرسمي للحملة، والذي سيتبعه العديد من المؤتمرات والفعاليات المختلفة بكافة مراكز محافظات قطاعي شمال ووسط الصعيد والقرى التابعة لهما.
الجدير بالذكر أن قطاعي شمال ووسط الصعيد يضمان محافظات (بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد)، وسوف يتم نقل فعاليات المؤتمر بالبث المباشر عبر الصفحة الرسمية للحملة.
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