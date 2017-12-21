ندوة بتجارة حلوان لعرض تجربة الشركات العائلية اليابانية

اليابان

سمر السيد



نظمت سفارة اليابان بالقاهرة، اليوم الخميس، ندوة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، تحت عنوان "الشركات العائلية وطويلة الأمد اليابانية".



وألقى المحاضرة، البروفيسور كينجى يوكوياما، نائب رئيس جامعة Ritsumeikan Asia Pacific باليابان، والمتخصص في مجال الاقتصاد الدولي وإدارة الأعمال الدولية.



يشار إلى أن جامعة "Ritsumeikan Asia Pacific" تعد إحدى الجامعات الكبرى فى اليابان، والتي تساهم في تعزيز الحرية والسلام والإنسانية والتفاهم الدولي المتبادل، إضافة إلى صياغة الشكل المستقبلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال خلق قادة عالميين في جميع المجالات والصناعات.



وعرض البروفيسور كينجى يوكوياما، نائب رئيس جامعة "آسيا والمحيط الهادى"، فى الندوة تجربة الشركات العائلية اليابانية، قائلاً: "إنها ناجحة ومتقدمة وتعمل بشكل مستدام"، مشيراً إلى أن مصر لديها الكثير من الشركات العائلية الجيدة.



وأضاف أن أبرز الشركات العائلية باليابان يتمثل فى "سوزوكى" المصنعة للدراجات البخارية والسيارات الصغيرة، و"سونتورى" العاملة فى مجال المشروبات الكحولية و"كيكومان" للصويا.



ولفت إلى أن السوق المصرية به الكثير من الفرص الواعدة للكثير من الشركات الصغيرة وكبيرة الحجم.



وحضر المحاضرة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان، بالإضافة إلى الباحثين المهتمين بالاقتصاد السياسي والدولي.