البؤساء جديد المسرح الكوميدي

مروة رضوان

سلوى عثمان



قال الفنان أحمد السيد، مدير فرقة المسرح الكوميدى، التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن المخرجة مروة رضوان تجرى بروفات العرض المسرحى الجديد "كوميديا البؤساء"، المأخوذ عن نص "البؤساء" للكاتب الفرنسى الشهير فكتورهوجو، التى تدور حول حياة جان فالجان، الذي عانى مرارة السجن وبعد خروجه منه، والمقرر افتتاحه أوائل يناير المقبل على مسرح ميامى بوسط البلد.



"كوميديا البؤساء" بطولة رحاب الجمل، طارق صبرى، رامى الطمبارى، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتى، محمود خالد، مريم البحراوى، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا ماهر، دنيا سامى، أحمد طارق، الحان محمد الصاوى، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمى، استعراضات، رشا مجدى، أشعار أحمد حسن رؤوف، مونتاج ومادة فيلمية محمد حجازى، تأليف وإخراج مروة رضوان.