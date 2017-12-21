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بورصة وشركات
تأجيل دعوى إلغاء ترخيص الإسكندرية أسمنت بورتلاند إلى يناير
الخميس 21 ديسمبر 2017 03:14 م
الإسكندرية لأسمنت بورتلاند
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الإسكندرية لأسمنت بورتلاند
رجب عزالدين
أعلنت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند عن تأجيل الدعوى المرفوعة ضدها بخصوص الرخصة إلى جلسة 24 يناير المقبل.
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الإداري الذي منح رخصة تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت- بورتلاند، على أساس أنه تم إصداره بالمخالفة لقوانين البيئة.
ورفعت القضية المذكورة من قِبل محمد صلاح محمد مسعود أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من الشركة، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس حي العجمي.
وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة غير المدققة للشركة خلال الربع الثالث من 2017، ارتفاعا في الخسائر بنسبة 321.3% لتسجل 358.78 مليون جنيه، مقارنة بخسائر قدرت بـ 85.17 مليون جنيه في الربع المقارنة من 2016
وعزت الشركة فى بيان سابق للبورصة زيادة الخسائر إلى أسباب تتعلق بفروق العملة، وفوائد البنوك، وإلغاء المخصصات المتعلقة بالعاملين الذين تركوا الشركة نتيجة المعاش المبكر، إلى جانب الضرائب المؤجلة.
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