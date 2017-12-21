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بورصة وشركات
الشمس للإسكان تعتمد نتيجة مزاد بيع 24 قطعة أرض
الخميس 21 ديسمبر 2017 02:50 م
أرض الضبعة العلمين 69
أخر الأخبار
الضبعة العلمين 556
رجب عزالدين
اعتمد مجلسة إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، نتيجة المزاد العلنى لـ 24 قطعة أرض، بمشروع جاردينا الشمس بمدينة 6 أكتوبر.
ووافق المجلس بجلسته المنعقدة 20 ديسمبر الجارى، على إسناد عملية تسويق 26 عمارة إلى شركة ريل ماركتنج للتسويق.
ولم يذكر بيان الشركة للبورصة أى تفاصيل عن الفائزين أو المبالغ المتحصلة عن المزاد.
وقالت الشركة، إنها دفعت 11 مليون جنيه كمقدم لحجز قطعة أرض، تقدر مساحتها بـ 38 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت فى بيان للبورصة، اليوم الخميس: "دفعنا المبلغ المذكور على سبيل جدية الحجز، علماً بأنه لم يصل إليها رسميًا خطاب بتخصيص الأرض".
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 27.6% إلى 48 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر، مقارنة بـ 38 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.
الشمس للاسكان والتعمير
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