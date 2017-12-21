وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية قادمة

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

وزير الأوقاف: الموافقة على صندوق شباب المبدعين



مها يونس



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في كمية أعداد الكليات والجامعات التي اهتمت بجودة المكون الأكاديمي، مما أدى إلى وصول تصنيفها إلى مراكز متميزة ضمن تصنيف الجامعات على مستوى العالم، قائلاً: "إننا قادمون خلال السنوات المقبلة لصعود ملموس لجامعاتنا".



وتابع خلال ختام فعاليات احتفالات اليوبيل الماسي لجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها: " اليوم نحتفل بجامعة الإسكندرية بالتعليم والتنوير، التي خرج من بين جدرانها علماء مرمقون تولوا المناصب القيادية، والتي خرج منها للعالم أيضا أحمد زويل الذي حقق إنجازات غير مسبوقة".



وواصل: "تمتلك الاسكندرية مكانة شديدة الخصوصية يرتبط النظر إليها بماضيها العريق، حيث كانت المنارة التي تضىء السفن والمكتبة التى تنير العقول وبيت للعلوم والثقافة"، مؤكدا أن تلك المؤسسة الوطنية تنضم لباقي منظومة البحث العلمى لتحقيق طموحات في الريادة بكافة المجالات، في حين أنها تتميز بوجود علماء ووزراء ورؤساء.



ومن جانبه أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دور الجامعات يتمثل في نشر الثقافة والوعى وبناء الدول ونهضتها، قائلا: "بالعمل والمال يبنى الناس النهضة"، مضيفا: " إننا شهدنا ابتكارات وإبداعات علمية لطلاب الجامعة".



ولفت "جمعة" إلى توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق خاص للمبدعين والمبتكرين، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء ليساهم في الابداع تقديرا لأهمية العلم والعلماء.



وتابع: " إننا مقبلون على مرحلة مهمة تهتم بالابتعاد وسنظل كعلماء نواجه الجهل بالعلم ونعلى كل قيم التسامح والايمان بالتنوع، وأن كل ما يؤدى الى ترسيخ القيم ينبع من مبادى الأديان، وأن ما يؤدى الى التخريب لا علاقة له بكافة الأديان".



وقال "أهديت جامعة الإسكندرية هدية لدورهم في التنوير والعلم الى جانب اهداء بعض مؤلفاتى "داعش والإخوان والتآمر الى القدس" وكتبت بعض الأبيات صباحا بمناسبة العيد الماسى للجامعة".