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بورصة وشركات
شركة تابعة لبن دايل تعرض الاستحواذ على القاهرة للاستثمارات
الخميس 21 ديسمبر 2017 02:18 م
القاهرة للاستثمارات
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القاهرة للاستثمارات
رجب عزالدين
قالت شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية، إن شركة "نحو للاستثمارات" ستتقدم إلى الهيئة العامة بملف عرض الشراء المقدم من رئيس مجلس إدارتها للاستحواذ عليها.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "تلقينا صباح اليوم خطابا من شركة نحو للاستثمارات والتنمية يفيد بأنها ستتقدم إلى الرقابة المالية بملف عرض الشراء المتقدم له نواف بن عبدالله بن ابراهيم بن دايل الذى يشغل منصب رئاسة مجلس إدارتها".
وأبدى نواف بن عبدالله رغبته فى شراء كامل أسهم القاهرة للاستثمارات والتنمية فى 25 اكتوبر الماضى بسعر 4.20 جنيه للسهم وذلك عن طريق شخصه أو احدى الشركات التى يرأسها.
ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه موزعا على25 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.
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