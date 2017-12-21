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استثمار
الاستثمار : حل 304 منازعات بقيمة 11.2 مليار جنيه
الخميس 21 ديسمبر 2017 02:16 م
سحر نصر 787
أخر الأخبار
سحر نصر 787
المال - خاص:
بلغ عدد الموضوعات التى عرضت على لجنة فض المنازعات منذ الجلسة العشرين، 304 موضوعات وتم حلها بقيمة 11.2 مليار جنيه.
وذكرت النشرة الشهرية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، أنه فى 26 فبراير الماضى، تم عرض 42 موضوعا بقيمة 4.9 مليون جنيه ، وعقدت اللجنة الاجتماع الحادى والعشرين فى 26 مارس، وتم عرض 45 موضوعا بقيمة 867.2 مليون جنيه، و عقدت اللجنة الاجتماع الثاني والعشرين فى 12 أبريل وتم عرض 31 موضوعا بقيمة 722.65 مليون جنيه، فيما عقدت اللجنة الاجتماع الثالث والعشرين فى 4 مايو وتم عرض 30 موضوعا بقيمة 985.53 مليون جنيه، وعقدت اللجنة الاجتماع الرابع والعشرين فى يونيو، وتم عرض 30 موضوعا بقيمة 711.75 مليون جنيه، ثم تم عرض 25 موضوعا بقيمة 904.44 مليون جنيه فى اجتماع اللجنة الخامس والعشرين فى شهر يوليو و32 موضوعا على اجتماع اللجنة السادس والعشرين بقيمة 1.3 مليار جنيه فى 8 أغسطس، وعقدت اللجنة اجتماعها السابع والعشرين فى 1 أكتوبر 2017، وكان عدد الموضوعات المعروضة 33 بقيمة 138.9 مليون جنيه، و عقدت اللجنة اجتماعها الثامن والعشرين فى 29 أكتوبر 2017، وتم عرض 31 موضوعا بقيمة 5.6 مليار جنيه. وفى 4 نوفمبر 2017 عقدت اللجنة اجتماعها التاسع والعشرين، وتم عرض 4 موضوعات.
سحر نصر
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